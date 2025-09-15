«Οι απειλές Μυλωνάκη προς τον Τύπο δεν θα περάσουν»

Την ώρα που σφίγγει ο «κλοιός» για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη σχετικά με τη δυσώδη υπόθεση της λεηλασίας των αγροτικών επιδοτήσεων (σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ), η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση κλήση του στην Εξεταστική επιτροπή, καθώς και την πλήρη ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, η έναρξη της Εξεταστικής «δεν μπορεί να παρακάμψει το κεντρικό ζήτημα: την ανάγκη ποινικής διερεύνησης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος φέρεται να γνώριζε για τις επισυνδέσεις πριν η υπόθεση πάει στη Δικαιοσύνη και σήμερα απειλεί δια εξωδίκου δημοσιογράφους της εφημεριδας Documento που αποκάλυψαν το θέμα».

Σύμφωνα με το κόμμα της Αριστεράς, «η ομολογία του πρώην υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστου Μπουκώρου, ότι είχε ενημερωθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2024 –ένα χρόνο πριν διαβιβαστεί η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή– για παρακολούθηση συνομιλίας του από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ., συνιστά ευθεία παραβίαση του απορρήτου και της μυστικότητας της προδικασίας. Και αυτή η ενημέρωση, σύμφωνα με την ίδια παραδοχή, προήλθε από το Μέγαρο Μαξίμου».

«Η προνομιακή αυτή ροή πληροφόρησης δεν αποτελεί απλώς ηθικό ή πολιτικό ατόπημα. Δημιουργεί σοβαρότατες ενδείξεις για ποινικές ευθύνες. Ειδικά όταν πρόκειται για τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, που φαίνεται να αξιοποίησε θεσμικές δομές του κράτους για να ενημερώσει εκλεκτούς «γαλάζιους» αξιωματούχους εν κρυπτώ. Η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική και την πλήρη ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Οποιαδήποτε απόπειρα συγκάλυψης θα επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος ως εργαλείο πελατειακής προστασίας και ασυλίας», τονίζει επίσης το κόμμα της αντιπολίτευσης.