Σφίγγει ο «κλοιός» για τον Γ. Μυλωνάκη

Σε ρυθμούς του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ εισέρχονται από σήμερα η κυβέρνηση αλλά και η πολιτική ζωή της χώρας, καθώς ξεκινάει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη δυσώδη υπόθεση της λεηλασίας των αγροτικών επιδοτήσεων.

Οσο κι αν η κυβέρνηση επιχείρησε εξ αρχής να διαχύσει ευθύνες και στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα επιλέγοντας εξεταστική σε βάθος 30 ετών, αντί προανακριτικής που ζητούσαν κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα είναι το βέβαιο: ουδείς μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τη συνέχεια και το πόσο θα κοστίσει στην κυβέρνηση. Πόσο μάλλον όταν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλούν περί επικείμενης νέας δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή και κυρίως όταν το όνομα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκεται πια στο στόχαστρο των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης έπειτα από μπαράζ αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων. Το ζήτημα Μυλωνάκη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, που χθες έκανε παρέμβαση και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Παρακολουθήσεις

Ως γνωστόν το θέμα αφορά το πώς ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού χειρίστηκε το υπόμνημα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρεται να είχε τεθεί υπ’ όψιν του Μαξίμου αρκετούς μήνες πριν σχηματιστεί η δικογραφία. Το δεύτερο σκέλος για το οποίο εγκαλείται από την αντιπολίτευση ο Γ. Μυλωνάκης έχει να κάνει με το κατά πόσο γνώριζε για τις παρακολουθήσεις βουλευτών της Ν.Δ. ώστε να φτάσει στο σημείο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Μπουκώρος να πει ανοιχτά πως τον είχαν ενημερώσει κυβερνητικά στελέχη για εμπλοκή του ονόματός του μέσα από νόμιμες επισυνδέσεις, 16 μήνες πριν σχηματιστεί η δικογραφία. Στο ήδη βαρύ κλίμα για τον Γιώργο Μυλωνάκη εντάσσεται και η μηνυτήρια αναφορά που η εφημερίδα Documento γνωστοποίησε χθες ότι κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Αρειο Πάγο σε βάρος του, ζητώντας διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του, ακόμα και σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία ότι είχε στοιχεία και τα αποσιώπησε.

Ζητούν εξηγήσεις

Ο κ. Μυλωνάκης έχει κληθεί ήδη δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή για το θέμα. Αρχικά από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Γιώργο Καραμέρο, όπου τότε παραδέχθηκε πως είχε λάβει γνώση αλλά είχε παρουσιάσει το υπόμνημα ως «εσωτερικό σημείωμα» συνεργάτη, που κατά τα λεγόμενά του έλαβε τον Ιούνιο του 2025. Ακολούθως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση μετά τις καταγγελίες πως ο κ. Μυλωνάκης φέρεται να είχε στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/Toklik/EUROKINISSI

Γιώργος Καραμέρος | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Απαντήσεις Μυλωνάκη

Λίγες μέρες μετά ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει στη Βουλή για την ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όμως είχε κάνει μια ανάρτηση στο facebook όπου παρέπεμπε σε όσα είχε απαντήσει στον Γ. Καραμέρο και με βασική γραμμή άμυνας τη φράση ότι δεν έλαβε «κανένα υπόμνημα από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ως προς την ουσία τόνιζε τα εξής: «Καμία ενημέρωση δεν είχα και κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στη Βουλή και αφορά δικαστική έρευνα του 2022 που έχει συσχετιστεί με έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι σε εξέλιξη».

Είχε δε κατηγορήσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «εντοπίζει αστήρικτα δημοσιεύματα», ότι όλες οι αναφορές της «είναι ψευδείς και άκρως συκοφαντικές» και πως τα κάνει αυτά «στον βωμό της μικροπολιτικής σκοπιμότητας», αφήνοντας υπόνοιες περί φόβου της προέδρου της Πλεύσης λόγω ενδεχόμενης επαναφοράς Τσίπρα. «Είναι προφανές ότι η απόπειρα επανεμφάνισης πρώην συντρόφων της εύλογα της δημιουργεί μεγάλη πίεση και τη σπρώχνει σε νέες ακραίες θεωρίες», σημείωνε μεταξύ άλλων ο Γ. Μυλωνάκης.

Χθες, μετά το δημοσίευμα του Documento με τίτλο «Στην πόρτα της Κοβέσι ο Μυλωνάκης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» ο Γιώργος Μυλωνάκης απάντησε μέσω facebook ότι πρόκειται για «άκρως παραπλανητικό τίτλο» και «αστήρικτες μηνυτήριες αναφορές της απελπισίας», κατηγορώντας τον εκδότη Κώστα Βαξεβάνη πως «πάλι λειτουργεί ως «πολιτικός λαγός»». «Καμία εισαγγελία λοιπόν δεν είναι στην “πόρτα” μου», τονίζει ο υφυπουργός και παραπέμπει εκ νέου στην απάντησή του στη Βουλή προς τον Γ. Καραμέρο. Σχολιάζει ακόμα πως «είναι πλέον φανερό σε όλους ότι δεν τους βγαίνει τίποτα πολιτικά» και ότι «χωρίς προτάσεις και λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους Ελληνες πολίτες, καταφεύγουν στην προσφιλή μέθοδο της λάσπης». Μίλησε μάλιστα για ««νεκροθάφτες» του πραγματικού οικονομικού σκανδάλου της Novartis» που «επιχειρούν και πάλι, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους».

Η υπόθεση ρίχνει βαριά σκιά και πάλι πάνω από το Μαξίμου, σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση αναζητεί να εκπέμψει μήνυμα στιβαρότητας και επανεκκίνησης, αν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές για αντιστροφή του κλίματος.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του όπου σημειώνει πως «η ασφάλεια και η νομιμότητα ήταν και παραμένουν κεντρική μας προτεραιότητα. Στη μάχη κατά της ανομίας, τα πρόσφατα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε δέσμευση περιουσιών και καταλογισμό για την επιστροφή παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 22,6 εκατ. ευρώ, σε 1.036 ΑΦΜ από τους 6.345 που ελέγχθηκαν. Φυσικά η έρευνα συνεχίζεται».