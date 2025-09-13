Εκλογές ζήτησε ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα αδιέξοδα τα οποία την κατηγόρησε ότι προκάλεσε, σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Σε μαζικό ακροατήριο πραγματοποιήθηκε η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος από οτ βήμα της ΔΕΘ.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα αδιέξοδα τα οποία την κατηγόρησε ότι προκάλεσε, σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Απόψε από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ένα προγραμματικό σχέδιο για το μέλλον για την επόμενη δεκαετία, για να σταθεί όρθια η πατρίδα μας. Μια Ελλάδα που αγωνίζεται και μπορεί να πετύχει υψηλούς στόχους».

«Απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες και είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει μία Ελλάδα για όλους. Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο να μας θυμίσει τις χειρότερες εποχές του κόμματός του κάνοντας την ΕΥΠ ένα προσωπικό εργαλείο παρακολούθησης», προσέθεσε.

«Για εμένα η ηθική στην πολιτική δεν είναι σύνθημα, είναι διαρκής αγώνας, για μία κοινωνία με αυτοπεποίθηση. Γι αυτό ο τόπος χρειάζεται μία γενναία αλλαγή, πολιτική, αξιακή», είπε. Στη συνέχεια παρουσίασε το παρακάτω πρόγραμμα:

«Όραμά μας η νέα σύγκλιση με την Ευρώπη - Πέντε προτεραιότητες:

1 Δημογραφική αναγέννηση

Στόχος του ΠΑΣΟΚ η σταθεροποίηση του πλυθησμού και η πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια τα επόμενα δέκα χρόνια.

2 Ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία

Στόχος μας, η παραγωγηκότητα της εργασίας να φτάσει στο 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου σε μόλις δέκα χρόνια, από μόλις 56% που είναι σήμερα.

3 Άνοδος του βιωτικού επιπέδου

Στόχος να φτάσουμε το 80% του ευρωπαίκου μέσου όρου σε μία δεκαετία από 70% που είναι σήμερα.

4 Μείωση ανισοτήτων και πρόσβαση όλων στο κράτος

Μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια ώστε να προσεγγίσουμε τον μέσο όρο της ΕΕ.

5 Αξιοπρεπής εργασία

Αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά 1% ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια».

«Αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας, μετρήσιμες προτάσεις και όχι λόγια του αέρα»

«Ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε το 2019 με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο» είπε κάνοντας λόγο για «εργαλείο εξυπηρέτησης ημετέρων» με ρεκόρ μετακλητών και απευθείας αναθέσεων, για Βουλή που «μετατράπηκε σε πλυντήριο σκανδάλων», για την ΕΥΠ που «χρησιμοποιήθηκε ως προσωπικός μηχανισμός παρακολουθήσεων» και για επιθέσεις σε θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές. «Όλα αυτά δείχνουν καθεστωτισμό και αλαζονεία», συμπέρανε.

Ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως το όραμά του ξεκινά από το κράτος, με στόχο να μετατραπεί από «λάφυρο στα χέρια της εκάστοτε εξουσίας» σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Ανακοίνωσε το εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του ΠΑΣΟΚ, με την ονομασία «Αναστάσιος Πεπονής».

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκε για τα εξής:

Επαναφορά του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους, ως κίνητρο για την προσέλκυση ικανού στελεχιακού δυναμικού.

Δημιουργία νέου ΑΣΕΠ, που θα εγγυάται την αξιοκρατία και θα επιλέγει ακόμα και τους διοικητές, σε αντίθεση με τις «αξιολογήσεις φίλων και γνωστών».

Μείωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου για ένα πιο λειτουργικό σχήμα.

Ενοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κατάργηση των απευθείας αναθέσεων και πάταξη της «λεηλασίας του δημοσίου χρήματος».

Τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, για να τελειώσει η ατιμωρησία.

Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ώστε να πάψει να είναι μονοκομματική επιλογή του εκάστοτε πρωθυπουργού.

Πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους, ενισχύοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στέγαση, Τεχνητή Νοημοσύνη και διαφάνεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η στέγαση πρέπει να αποτελέσει «δικαίωμα για όλους τους πολίτες». Αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), επισημαίνοντας τον κίνδυνο της μετατροπής της σε μηχανισμό ελέγχου χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σχετικά με τη διαφάνεια, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις «σκοτεινές διαδρομές του πολιτικού χρήματος» και τις «παρασκηνιακές χρηματοδοτήσεις». Μίλησε για ένα σύγχρονο κράτος, που θα λειτουργεί με λογισμικό για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας ως παράδειγμα τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με ψηφιακές διαδικασίες. «Αυτό είναι το κράτος που οραματίζεται το ΠΑΣΟΚ, ένα κράτος διαφάνειας που θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη σε κάθε του βήμα», κατέληξε.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη περιλαμβάνει:

Αλλάζουμε τον τρόπο της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ώστε να πάψει να είναι επιλογή του εκάστοτε πρωθυπουργού.

Καθιερώνουμε απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων για 4 χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους

Πλήρης ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών - Άρθρο 86

Τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Βάζουμε πλαφόν. Τέλος, η λεηλασία του δημόσιου χρήματος.

Θεσμικό πλαίσιο που αποτρέπει την έμμεση χρηματοδότηση κομμάτων.

«Σχεδιάζουμε τη Δημογραφική Αναγέννηση της πατρίδας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο Δημογραφικό, επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νέων οικογενειών είναι το κόστος στέγασης. «Στόχος είναι τα χαμηλότερα ενοίκια, για να πάψει η κυβέρνηση να είναι ένα ακριβό προνόμιο για λίγους. Αλλά θα γίνει δικαίωμα για όλους τους Έλληνες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Περισσότεροι ολοήμεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Δωρεάν συντήρηση γενετικού υλικού

Μηδενισμός ΦΠΑ σε βρεφικά είδη

Για πολύτεκνους μείωση 75% για τα 100 πρώτα τ.μ.

Φορολόγηση υπερκέρδων εταιρειών ενέργειας και απόδοση στο Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό

«Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες των ξένων στον τόπο μας», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεσμεύτηκε για αυστηρό έλεγχο των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές και το «πάγωμα» της golden visa.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε την επαναφορά της προστασίας της α' κατοικίας, παρέμβαση για τα δάνεια με ελβετικό φράγκο, τη θέσπιση καθολικής υποχρεωτικότητας υποβολής πρότασης ρύθμισης και πρόβλεψη ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών. «Με το ΠΑΣΟΚ η αγορά δανείων θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι σε βάρος του ελληνικού λαού».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία της αγροτικής γης. «Οι αιτήσεις νέων αγροτών μειώθηκαν από 17.500 2021 σε 6.500 το 2025. Εγκαταλείπουν γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη. Τα προγράμματα νέων αγροτών με το ΠΑΣΟΚ αλλάζουν ριζικά. Δίνουμε νέα κίνητρα, αλλά δίνουμε και άλλα χρονικό περιθώρια». Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη μάστιγα των παράνομων ελληνοποιήσεων και τα μέτρα που δεσμεύεται να λάβει το κόμμα. Μέσα σε άλλα αναφέρθηκε και στον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ.

Σταθερό φορολογικό σύστημα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε και για ένα πιο δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι αυτό θα πρέπει να είναι σταθερό, με τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά με μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων. «Είστε τροχονόμοι της ακρίβειας προς όφελος των ισχυρών ολιγοπωλίων», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. «Όταν το είπαμε εμείς, λεφτόδεντρα, όταν το είπε η κυβέρνηση λύση. Η υποκρισία στην κορύφωσή της», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, τα οποία υπογράμμισε ότι είχε προτείνει πριν από έναν χρόνο το ΠΑΣΟΚ.

«Για τα περήφανα γηρατειά» δεσμεύτηκε για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και επαναπροσδιορισμό των ορίων συνταξιοδότησης για γονείς με παιδιά που έχουν αναπηρία.

«Πόση υποκρισία της κυβέρνησης για το Εθνικό Απολυτήριο»

«Αυτή η κυβέρνηση είχε μία έγνοια τόσα χρόνια, πώς θα μετατρέψει κολέγια 3ης και 4ης κατηγορίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τώρα ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να μας πει ότι θα πάρει πρωτοβουλία για το Εθνικό Απολυτήριο. Πόση υποκρισία!», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Η άρνηση του πρωθυπουργού να αναγνωρίσει την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για το Εθνικό Απολυτήριο δείχνει την απύθμενη αλαζονεία του πρωθυπουργού», πρόσθεσε.

Για το ΕΣΥ, το οποίο χαρακτήρισε «το μεγάλο παιδί της δημοκρατικής παράταξης», ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε να ξανακάνει την υγεία καθολική δικαίωμα με ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, μία μεγάλη μεταρρύθμιση. Το σχετικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την Αναγέννηση του ΕΣΥ είπε ότι διαρθρώνεται σε 7 άξονες.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι μπορεί να αποτελέσει «υπόδειγμα καινοτομίας, πολιτισμού και πράσινης μητροπολιτικής ανάπτυξης». Μίλησε για έργα που όπως είπε θα κάνουν τη Θεσσαλονίκη πραγματικό κέντρο των Βαλκανίων. Και κλείνοντας είπε:

«Από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε ένα μήνυμα: Εκλογές για δημοκρατική αλλαγή. Να υπερισχύσει επιτέλους η καθημερινότητα του πολίτη απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα. «Αυτό ήταν εξαρχής το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Δήλωσε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη ότι θέλει να διεκδικήσει και τρίτη θητεία… Και το ερώτημα είναι: τι θα προσφέρει στον ελληνικό λαό μια τρίτη θητεία. Για να συνεχίσει με την κυβέρνησή του τον δρόμο των χαμένων ευκαιριών; Της διαφθοράς; Της αναξιοκρατίας; Ε, όχι! Δεν θέλουμε άλλα επεισόδια από ένα σίριαλ που παίζεται διαρκώς σε επανάληψη. Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος σε αυτό τον κατήφορο. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί να γινει πράξη μόνο με εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή που έχει επεξεργασμένο σχέδιο.

Ένα σχέδιό που υπηρετεί τους πέντε μεγάλους εθνικούς στόχους, που θέσαμε. Για να αλλάξει πορεία η πατρίδα μας. Να κοιτάξει ξανά ψηλά. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις αυτές σε πράξεις. Για να κάνουμε τη ζωή όλων καλύτερη. Το σχέδιό μας δεν περιλαμβάνει αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά μετρήσιμους στόχους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη. Είναι ένα σχέδιο από την κοινωνία για την κοινωνία! Απέναντι στην προπαγάνδα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Απέναντι στην προπαγάνδα των δήθεν καταλληλότερων και δήθεν άριστων. Είμαστε έτοιμοι. Με το πρόγραμμα μας, τη μόνη συγκροτημένη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας για τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς.

Είμαι έτοιμος. Με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης και του χρέους να γυρίσουμε σελίδα σταματώντας αυτή την πρωτοφανή αδιαφανή μεταφορά πλούτου, αυτή την πρωτοφανή επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Η ως τώρα πορεία μου δείχνει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις.

Γι’ αυτό μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία. Μια πολιτική αλλαγή που χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό σας θέλω όλους μαζί σε αυτό τον αγώνα. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Για μια Ελλάδα για όλους»!