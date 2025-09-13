Σχέδιο αλλαγής για «μια Ελλάδα με υψηλούς στόχους»

Ενα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης για «μια Ελλάδα με υψηλούς στόχους», βασισμένο σε μεταρρυθμίσεις και τομές, που αγκαλιάζουν όλους τους πολίτες και επαναφέρουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία παρουσιάζει απόψε στις 19.30 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να αποκαλύψει τους κεντρικούς πυλώνες και τις επιμέρους πτυχές του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, με πλήρη κοστολόγηση και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, ζητώντας τη σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» με τον λαό, ώστε να γίνει πραγματικότητα στις επόμενες εκλογές η πολιτική αλλαγή. Θα περιγράψει με μελανά χρώματα την εξαετία της Ν.Δ. και θα αναφερθεί στην ανάγκη να «σπάσει» άμεσα ο κύκλος «της αναποτελεσματικότητας και της αναξιοκρατίας» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο θα δεσμευτεί «για μια καλύτερη πατρίδα στις νέες γενιές» απαλλαγμένη από «παλαιοκομματικές νοοτροπίες και πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας», «χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν οικονομική και πολιτική ισχύ εις βάρος του λαού» και «χωρίς φοβικά σύνδρομα στη χάραξη μιας περήφανης εξωτερικής πολιτικής».

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Εφ. Συν.», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα διευκρινίσει ότι δεν υπόσχεται «δημοσιονομική πλειοδοσία», όπως εκτιμάται ότι θα κατηγορηθεί από τη Ν.Δ., «αλλά σκληρή δουλειά» και μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα άσκησης πολιτικής, «που θα ανακτά την εθνική αυτοπεποίθηση, θα ξαναπιάνει το νήμα από την Ελλάδα της δημιουργίας, θα φέρνει άνεμο αισιοδοξίας και θα γεννά την ελπίδα». Για την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων, θα θέσει ως προαπαιτούμενα ένα επεξεργασμένο σχέδιο που δεν θα έχει ως κριτήριο τις δημοσκοπήσεις, θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη κουλτούρα διακυβέρνησης μακριά από φαινόμενα αλαζονείας και ασυδοσίας, με σεβασμό στους πολίτες και απορρίπτοντας έναν νέο πελατειασμό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι έχει φτάσει η στιγμή για μια «νέα σύγκλιση στα εισοδήματα, τους θεσμούς και τις δεξιότητες», κάτι που μπορεί να καταστεί εφικτό μέσα από έναν ορίζοντα σοβαρών τομών και αλλαγών, που εκφράζουν τις μεγάλες εθνικές προτεραιότητες για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, «οι οποίες δεν είναι ουδέτερες πολιτικά, αλλά έχουν συγκεκριμένο πρόσημο». Αυτές είναι α) το δημογραφικό, β) η υπέρβαση του 80% του βιοτικού επιπέδου της Ε.Ε. ώς το 2035, γ) η μείωση των ανισοτήτων, Δ) η δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και ε) η αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

ΚΡΑΤΟΣ

Η μεταρρύθμιση στο κράτος θα χαρακτηριστεί ως «η μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων» και θα παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους [καθαροί ρόλοι κράτους - περιφερειών - δήμων, ΚΕΠ υποκαταστήματα του κράτους - one stop shop, πλήρης αναβάθμιση του ΑΣΕΠ με αρμοδιότητες την επιλογή όλου του προσωπικού του Δημοσίου (μόνιμου, ορισμένου χρόνου, μετακλητών και διοικητών), την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης αλλά και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, «Διαύγεια» παντού και δικαστική «Διαύγεια», μείωση των μετακλητών κατά 50%.]. Από τα υπόλοιπα μέτρα της κατηγορίας ξεχωρίζει η δέσμη παρεμβάσεων για την ανεξαρτησία των δικαστών και τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να σταματήσει η λεηλασία του δημόσιου χρήματος, το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις, ενώ με σκοπό ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα θα συγχωνευτούν τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θα προταθεί τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφεύγονται κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή της, όπως στην Πορτογαλία. Στο σκέλος των έμμεσων φόρων, σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (ψωμί, λάδι, αυγά, γάλα), υπό τις προϋποθέσεις του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και των αυστηρών ελέγχων και μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως σκόνη γάλακτος και πάνες. Ειδικό ταμείο στα νησιά για την επιστροφή μέρους των εισπράξεων από τον αυξημένο ΦΠΑ σε υποδομές ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας. Για τις πολύτεκνες οικογένειες θα ανακοινωθεί μείωση ΕΝΦΙΑ 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. του κάθε σπιτιού όπου διαμένουν, ενώ θα υπενθυμίσει τις ήδη γνωστές θέσεις για το στεγαστικό και το δημογραφικό.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ο κ. Ανδρουλάκης θα υποστηρίξει ότι η ακρίβεια δεν είναι κανονικότητα και με σκοπό την προστασία του καταναλωτή θα επαναφέρει την πρόταση για Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Κορυφαίο κεφάλαιο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι τα εργασιακά, με στόχο την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και των εισοδημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνει ως καθοριστική τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους, την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, την επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, ενώ είχε πέσει στο τραπέζι αλλά δεν είχε κλειδώσει το μέτρο της πιλοτικής εφαρμογής της τετραήμερης εργασίας. Για τους συνταξιούχους, θα επιμείνει στη θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ για 350.000 δικαιούχους και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση.

ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τονίσει ότι περιφερειακή ανάπτυξη και αναγέννηση της υπαίθρου χωρίς αγρότες δεν υπάρχει όπως και ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα χαρακτηρίσει δε το ΠΑΣΟΚ «κόμμα των μικρομεσαίων». Στις θέσεις που θα εισηγηθεί περιλαμβάνονται ευέλικτες ρυθμίσεις (έως 120 δόσεις) και διαγραφή προστίμων/προσαυξήσεων, ακατάσχετος αναλογικός τροφοδότης λογαριασμός, απαλλαγή από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, ενώ για το ιδιωτικό χρέος θα υπογραμμίσει ότι τάσσεται υπέρ προστασίας της πρώτης κατοικίας και δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυστηρότερου Κώδικα Δεοντολογίας με ποινές για τα funds κ.ά.

ΥΓΕΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ

Θα προβεί σε αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων για ανάταξη του ΕΣΥ και ενός εθνικού σχεδίου δράσης για όλες τις βαθμίδες της δημόσιας παιδείας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να μιλήσει για τη σημασία μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής με ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων υπό το υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος), δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στρατηγικών Επενδύσεων (Invest in Greece), δημιουργία Ομιλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας - Development Bank Group ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση, που συμπεριλαμβάνει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία ενσωματώνονται λοιπά επενδυτικά ταμεία όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, στο οποίο ενσωματώνεται το «Υπερταμείο».