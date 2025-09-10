«Χαμένη ευκαιρία» η εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του δημόσιου χρέους

«Αυτή η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, να πορευτεί, πια, χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση»

Καθημερινές είναι πλέον οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα στα social media, φανερώνοντας τους πολιτικούς του σχεδιασμούς για τη σταδιακή επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Σήμερα, με νέο απόσπασμα από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο "Thessaloniki Metropolitan Summit", που διοργάνωσε ο Economist, ο πρώην πρωθυπουργός θυμίζει πως πριν από επτά χρόνια «η πατρίδα μας βγήκε από μια οικονομική και κοινωνική κρίση, που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης».

«Θυμόσαστε, φαντάζομαι, όλοι, πώς και ποιοι την είχαν οδηγήσει εκεί», σχολιάζει με νόημα. «Και ποιοι και πώς κατάφεραν, αξιοποιώντας με αποφασιστικότητα και εντιμότητα τις θυσίες του ελληνικού λαού, να την απαλλάξουν από την επιτροπεία», προσθέτει.

«Και, με μια εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του δημόσιου χρέους της, να ανακτήσουν την οικονομική της κυριαρχία, αλλά και τη γεωπολιτική της αξιοπιστία.

Αυτή η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, να πορευτεί, πια, χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση. Δυστυχώς, όμως, αποδείχτηκε μία χαμένη ευκαιρία», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.