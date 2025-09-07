Ο Τσίπρας δεν αφήνει σε ησυχία τον Μητσοτάκη - Νέα παρέμβαση μετά τις εξαγγελίες

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε τον πρώτο αλλά και τον... τελευταίο λόγο στο πρώτο διήμερο της ΔΕΘ, καθώς μετά την ηχηρή παρέμβασή του την Παρασκευή, επανήλθε σήμερα λίγες ώρες μετά την συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού εξαπολύοντας νέα πυρά κατά της κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αναρτώντας απόσπασμα από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist, ο κ. Τσίπρας επισημαίνει πως ο μοναδικός στόχος του πρωθυπουργού είναι «η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία» προσθέτοντας πως έχει ωστόσο την αίσθηση ότι αυτήν τη φορά ο στόχος του δεν θα επιτευχθεί.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα
Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.
Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.
Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.
Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία.
Έχω, ωστόσο, την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί.
Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο "Thessaloniki Metropolitan Summit", που διοργάνωσε ο Economist.
