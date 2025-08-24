Κόντρα Χαριλάου Τρικούπη - Κουμουνδούρου για τις πρωτοβουλίες υπέρ της Παλαιστίνης

«Ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να πορευτεί μόνος του και δεν απαιτεί την αναγνώριση της Παλαιστίνης ούτε καν τις δίκαιες κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ», επισημαίνουν πηγές της Κουμουνδούρου.

Με άμεσα, όχι όμως ιδιαίτερα φιλόξενα αντανακλαστικά, υποδέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τη διαρροή από πηγές του ΠΑΣΟΚ ότι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, πρόκειται να υποβληθεί εκ μέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη επιστολή, με την οποία ο κ. Ανδρουλάκης θα ζητά να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων, για:

την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και

την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Συγκεκριμένα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή σημείωσαν ότι:

« Την περασμένη Πέμπτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος πήρε πρωτοβουλία κοινής δράσης των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να τερματιστεί η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Παλαιστινιακό κράτος. Ανταποκρίθηκαν θετικά ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και το Κομμουνιστικό Κόμμα επανέλαβε την ήδη υπάρχουσα δήλωση των 4 κομμάτων για την Παλαιστίνη.

Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε καν στην επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου, με δικαιολογία την περιοδεία του στα καμένα της Αχαΐας.

Σήμερα ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει μόνος του πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση της απόφασης της Βουλής του 2015, μια απόφαση που έτσι και αλλιώς ισχύει. Και δεν απαιτεί την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση, που είναι σήμερα το μοναδικό ζητούμενο. Όσο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ δεν αναφέρει τίποτα.