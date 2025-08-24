Τη Δευτέρα ψήφισμα από Ανδρουλάκη για προώθηση της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι η ανάληψη πρωτοβουλίας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι προ των πυλών. ● Η πρόταση ψηφίσματος θα περιλαμβάνει απίσης την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν ότι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου πρόκειται να υποβληθεί εκ μέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη επιστολή, με την οποία ο κ. Ανδρουλάκης οποία θα ζητά να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων, για:

την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και

την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την πρωτοβουλία αυτή είχε ανακοινώσει ο κ. Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη διακοπή των εργασιών στις 31 Ιουλίου, όταν είχε σχετικά δηλώσει: «Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή. Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του Πρωθυπουργού».