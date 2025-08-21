Πρωτοβουλία Φάμελλου για διακομματική πίεση της κυβέρνησης υπέρ Γάζας

Θετικοί Αλέξης Χαρίτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου. ● Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε με τους προέδρους των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την ανάγκη κοινής δράσης προς την κυβέρνηση, ώστε η χώρα μας να πάρει πρωτοβουλίες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε την Πέμπτη με τους προέδρους των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης και συζήτησε μαζί τους για την ανάγκη συνεννόησης και κοινής δράσης προς την κυβέρνηση, ώστε η χώρα να πάρει πρωτοβουλίες για:

να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα ,

, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και

να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήδη έχουν ανταποκριθεί θετικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει στην παρακάτω δήλωση: «Η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να κλιμακώσει την επιχείρηση εθνοκάθαρσης των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας επιτείνει την ανθρωπιστική τραγωδία και το δράμα εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων και παιδιών. Η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να τηρεί αποστάσεις ισορροπίας μπροστά στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Προσθέτει ότι «απέναντι στην αγωνία της ελληνικής κυβέρνησης είναι καθήκον της Βουλής των Ελλήνων να πραγματοποιήσει άμεσα ειδική συζήτηση για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, όπως έχει ήδη ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης».