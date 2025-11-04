Στη Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας τα εξοπλιστικά προγράμματα του SAFE

Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για την υποβολή των προτάσεων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα που επιθυμούν να εντάξουν στα χρηματοδοτικά εργαλεία του μηχανισμού Δράσης για την Ασφάλεια της Ευρώπης (SAFE). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχεδίων για συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η 30ή Νοεμβρίου.

Οπως πληροφορείται η «Εφ.Συν.», η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να εξαντλήσει όλο το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται προκειμένου να αποστείλει στις Βρυξέλλες τον κατάλογο με τα εξοπλιστικά προγράμματα που θέλει να ενταχθούν στη χρηματοδότηση του SAFE. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ΓΕΕΘΑ έχει καταρτίσει λίστα με τις ανάγκες των Επιτελείων σε εξοπλιστικά προγράμματα που μπορεί να ενταχθούν στο SAFE, όμως η τελική επεξεργασία και η έγκρισή της αναμένεται να δοθεί από τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας που υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επικεφαλής τον Θάνο Ντόκο.

Στα ελληνικά προγράμματα του SAFE δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε μη επανδρωμένα οχήματα και σε αντι-drones συστήματα, τα οποία δύνανται να υλοποιηθούν από ελληνικές εταιρείες σε κοινοπραξίες με ευρωπαϊκούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της άμυνας. Ανάμεσα στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στη λίστα του ΓΕΕΘΑ βρίσκεται το αντι-drones σύστημα «Κένταυρος» που κατασκευάζει η ΕΑΒ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), το οποίο δοκιμάστηκε επί του πεδίου στην Ερυθρά Θάλασσα, εντοπίζοντας και καταρρίπτοντας drones των Χούθι που εξαπέλυαν επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Στον κατάλογο του ΓΕΕΘΑ υπάρχει σειρά από προτάσεις ελληνικών εταιρειών που μετέχουν σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες για την ανάπτυξη drones και αντι-drones συστημάτων. Στις ελληνικές προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η ναυπήγηση της γαλλικής φρεγάτας FDI HN η οποία θα κατασκευαστεί σε ελληνικά ναυπηγεία, καθώς και συστήματα τηλεπικοινωνίας που αναπτύσσουν ελληνικές εταιρείες. Επίσης, στον κατάλογο του ΓΕΕΘΑ υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν την παραγωγή ρουκετών και βλημάτων διαφόρων διαμετρημάτων για το Πυροβολικό καθώς και η παραγωγή οχημάτων γενικής χρήσης.

Μετά την τελική επεξεργασία ο κατάλογος με τα σχέδια για συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα θα διαβιβαστεί στην Κομισιόν η οποία θα εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά. Μόλις επικυρωθούν από την Επιτροπή τα αρχικά σχέδια μπορούν να συνδεθούν με αρχική πληρωμή έως και 15% των αιτούμενων δανείων. Τα χαμηλότοκα δάνεια θα εγγυάται η Ε.Ε. μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2030 και θα μπορούν να εκταμιευθούν σε μία ή περισσότερες δόσεις. Τα δάνεια μπορεί να έχουν διάρκεια αποπληρωμής έως 45 έτη και 10ετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, μετά τη Δανία, είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που εμφανίζεται να διεκδικεί τα λιγότερα χρήματα από τα δάνεια του SAFE. Οπως έχει γίνει γνωστό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χώρα μας αιτείται δάνεια ύψους 787.669.283 ευρώ, τα οποία ουσιαστικά θα χρηματοδοτήσουν ένα πολύ μικρό τμήμα το αμυντικών δαπανών που έχει προγραμματίσει το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του νέου δωδεκαετούς εξοπλιστικού προγράμματος, προϋπολογισμού 28 δισεκατομμυρίων ευρώ.