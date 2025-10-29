Αθήνα, 22°C
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
tasoulas - kyriakos parelasi
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Διχάζουν στο όνομα της εθνικοφροσύνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μετά τον νόμο-πρόκληση για τον Αγνωστο Στρατιώτη, η προπαγάνδα του Μαξίμου επιδόθηκε το τελευταίο τριήμερο σε κραυγές δήθεν πατριωτισμού κατά των πολιτικών αντιπάλων της Ν.Δ. με αφορμή την κηδεία του Σαββόπουλου και τις χθεσινές παρελάσεις.

Σκηνικό εθνικοφροσύνης και διχασμού των πολιτών σε πατριώτες και απάτριδες στήνει το τελευταίο διάστημα το μέγαρο Μαξίμου κάτω από το βάρος της έντονης αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη εντός κι εκτός της Ν.Δ. αλλά και της δημοσκοπικής καθήλωσης του κυβερνητικού κόμματος. Με σκοπό να δημιουργήσει κλίμα πολιτικής πόλωσης για να συσπειρώσει την κομματική βάση και να σταματήσει τη φθορά.

Ειδικότερα, με αφορμή το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη ο πρωθυπουργός επιχείρησε αρχικά να δημιουργήσει μια στρατιωτική ζώνη στην άνω πλατεία Συντάγματος. Στη συνέχεια, υπό το βάρος της δημόσιας πολιτικής και κοινωνικής κατακραυγής -και από το εσωτερικό του κόμματός του- περιορίστηκε σε μέτρα αστυνομοκρατίας και καταστολής στον ευρύτερο χώρο του μνημείου, τα οποία όμως συνόδευσε με εθνικιστικές κραυγές περί των ιερών και των οσίων του έθνους, που όπως έχει αποδειχτεί ουδέποτε σεβάστηκε -ειδικά στον συγκεκριμένο χώρο- στο παρελθόν.

Μια δεύτερη επιχείρηση εθνικόφρονος, διχαστικού πνεύματος, σχεδιασμένη και εκτελεσμένη από τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς του Μαξίμου, εκδηλώθηκε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Μια τελετή ντυμένη με τα χρώματα της εθνικής ενότητας, όπως την εννοεί ο κ. Μητσοτάκης και οι συν αυτώ, διανθισμένη με κηρύγματα πολιτιστικού πατριωτισμού όπου τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός- τελετάρχης στην ομιλία του μη χάνοντας την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον εκλιπόντα κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Αποκορύφωμα αυτής της επιχείρησης ήταν η προσπάθεια διασυρμού της προοδευτικής αντιπολίτευσης, με τις φωτογραφίες του σκηνικού των άδειων καρεκλών στη Μητρόπολη οι οποίες έφεραν ταμπελάκι με το κομματικό αξίωμα των απόντων. Τους οποίους βεβαίως κανείς δεν κάλεσε και κανείς δεν ρώτησε αν θα παραβρεθούν καθώς οι κηδείες δεν είναι δεξίωση και κοσμικό γεγονός με προσκλήσεις.

Καθένας πενθεί, συμμετέχει στο πένθος ή σέβεται τους πενθούντες με τον τρόπο που ο ίδιος ορίζει. Οι φωτογραφίες όμως βγήκαν, η προπαγάνδα οργίασε χωρίς τον παραμικρό σεβασμό προς τον νεκρό, με το εθνικιστικό μίσος να τις συνοδεύει, το οποίο κορύφωσε ο -πλην των άλλων- λάτρης του πρωθυπουργού Ανδρέας Δρυμιώτης κηρύσσοντας πως «πλέον, το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Ελληνας». Τον αφορισμό Δρυμιώτη αναπαρήγαγε ο πρωθυπουργικός μηχανισμός προπαγάνδας «Ομάδα Αλήθειας». Τελευταία πράξη, επί του παρόντος, του εθνικιστικού θεάτρου ήταν οι εκδηλώσεις και δηλώσεις πατριωτισμού του θιάσου του Μαξίμου στις χθεσινές παρελάσεις. «Οι σημαίες ψηλά» (το λέγαν και οι ναζί αυτό) και πάνω απ’ όλα η εθνική ενότητα, όπως την αντιλαμβάνονται οι κρατούντες.

