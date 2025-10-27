Όταν όλη η οικογένεια Μητσοτάκη άναβε κεριά στο μνημείο

«Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα, είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου. Σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του (…) Ο χώρος αυτός (…) σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση (…) Αποτελεί όμως τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα».

Αυτά είπε μεταξύ άλλων στη Βουλή πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της ψήφισης της τροπολογίας που, ως γνωστόν, απαγορεύει κάθε δραστηριότητα, καθώς και τις συναθροίσεις στον Αγνωστο Στρατιώτη και στον περιβάλλοντα χώρο έως την Αμαλίας. Στο ίδιο πνεύμα, μιλώντας στο Open, και η Ντόρα Μπακογιάννη είχε σχολιάσει πως «το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα (…) Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι (…) Αυτή η τοξικότητα είναι ένας φτιαχτός διχασμός του ελληνικού λαού που έχει κόστος».

Ας φρεσκάρουμε όμως λίγο τη μνήμη μας ώστε να θυμηθούμε, πριν από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τα κεράκια και τα ονόματα των 57 θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη, πριν κι από τη συγκέντρωση κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών το 2018, των «Παραιτηθείτε» το 2016, των «Μένουμε Ευρώπη» το 2015, των «Αγανακτισμένων της πάνω πλατείας» το 2011, ποιοι είχαν κάνει, για πρώτη φορά, επίσημο κάλεσμα διαμαρτυρίας στον Αγνωστο Στρατιώτη. Πάμε λοιπόν στο 2002, έξι μήνες αφότου στον Πειραιά έχει σκάσει η βόμβα στα χέρια του Σάββα Ξηρού (29/6/2002) και ο ίδιος συλληφθεί, με υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τότε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Στην πρώτη ανοικτή, μαζική εκδήλωση ενάντια στην τρομοκρατία την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, από τις 7 έως τις 9 μ.μ., καλεί τις Αθηναίες και τους Αθηναίους η άτυπη ομάδα συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας “Ως Εδώ”, μπροστά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη», διαβάζουμε σε δημοσιεύματα (π.χ. στο in.gr) που αναγγέλλουν την εκδήλωση διαμαρτυρίας μετά από συνέντευξη Τύπου εκπροσώπων της ομάδας - σε σχετική φωτογραφία διακρίνουμε μάλιστα στο πάνελ την Αλεξία Μπακογιάννη. Απευθύνοντας ξεχωριστό κάλεσμα στη συγκέντρωση προς τα μέλη και τους φίλους του, το Κέντρο Νέας Πολιτικής (ΚΕΝΕΠ) «Παύλος Μπακογιάννης» (την ίδρυση του οποίου είχε ανακοινώσει η Ντόρα Μπακογιάννη ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2000, χαιρετίζοντας την αποστολή του στα εγκαίνιά του, Ιανουάριο του 2001), σχολίαζε μεταξύ άλλων ότι «αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί», είναι απαραίτητη «η διαρκής εγρήγορση του πολιτικού, πνευματικού και δημοσιογραφικού κόσμου, με ιδεολογική απομόνωση όλων εκείνων, οι οποίοι εμμέσως ή αμέσως συντελούν στη δικαιολόγηση της τρομοκρατίας ακόμα και σήμερα».

Αριστερά, ο 34χρονος τότε διευθύνων σύμβουλος της NBG Venture Capital της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και σημερινός πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεξιά, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στη συγκέντρωση, κρατώντας κερί κι έχοντας στο πέτο το «Ως Εδώ»

Το απόγευμα της 19ης Δεκεμβρίου του 2002 ο καιρός χάλασε. Αλλά «η βροχή που έπεφτε συνέχεια χθες το βράδυ δεν μπόρεσε να σβήσει τα δεκάδες κεριά που είχαν ανάψει στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Δεκάδες κεριά που άναψαν στην εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας. Για τους 35 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από σφαίρες, βρήκαν φρικτό θάνατο από βόμβες, για τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν κι έμειναν ανάπηροι, για οικογένειες που επλήγησαν στα 27 χρόνια της δολοφονικής δράσης της τρομοκρατίας. Στο ανοιχτό προσκλητήριο μνήμης φέτος μετείχε και κόσμος, απλοί πολίτες που πήγαν στην εκδήλωση για να συμπαρασταθούν και να καταδικάσουν την τρομοκρατία. Στην εκδήλωση δεν υπήρξαν φωνές διαμαρτυρίας (…) Με συγκίνηση οι συγκεντρωμένοι άκουσαν για μια ακόμα φορά παιδιά θυμάτων να διαβάζουν τον μακρύ κατάλογο με τα 35 ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Λίγο αργότερα μπροστά στο Μνημείο εψάλη τρισάγιο για τα θύματα», διαβάζουμε σε σχετικό ρεπορτάζ της Λίας Νεσφυγέ στα «Νέα», με τίτλο «“Νικήθηκε πολιτικά η τρομοκρατία”-Ο Μ. Χρυσοχοΐδης στην εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσαν συγγενείς των θυμάτων». Εκτός από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, «ανάμεσα στους συγκεντρωμένους στη σιωπηλή διαμαρτυρία ήταν ο Βρετανός πρέσβης, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλής, ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκης, η σύζυγός του Μαρίκα Μητσοτάκη και πολλοί βουλευτές».

Σε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση διακρίνουμε ακόμα με ένα κερί στο χέρι τον σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε εκτός πολιτικής (βουλευτής πρωτοεξελέγη το 2004), διευθύνων σύμβουλος ακόμα της NBG Venture Capital της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Διακρίνουμε επίσης και τα ανίψια του και παιδιά του Παύλου Μπακογιάννη, Αλεξία και Κώστα Μπακογιάννη.

Τι άλλο να σχολιάσεις; Ισως μόνον ότι εκείνοι που πρώτοι χρησιμοποίησαν τον Αγνωστο Στρατιώτη ώστε δημοσίως να μνημονεύσουν τα 35 θύματα της τρομοκρατίας και οι οικογένειες των θυμάτων να ζητήσουν δικαιοσύνη είναι οι ίδιοι που απαγόρευσαν τώρα να μνημονεύονται εκεί τα 57 θύματα της κυβερνητικής τους πολιτικής και οι οικογένειες των θυμάτων να ζητούν δικαιοσύνη.