Ο πολιτικός κόσμος «αποχαιρετά» τη Λένα Σαμαρά

Ο αδόκητος θάνατος της κόρης του πρώην πρωθυπουργού βύθισε τον πολιτικό κόσμο στο πένθος

Πανελλήνιο σοκ προκάλεσε ο πρόωρος θάνατος της Λένας Σαμαράς, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς και οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή παρά τις μεγάλες προσπάθειες.

Ο αδόκητος θάνατος της νέας γυναίκας έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα πιο θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά.

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και προσθέτει: «Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…», ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του. «Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. «Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.

Συλλυπητήριο μήνυμα και από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

Το ύστατο αντίο και από τον πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, έγραψε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».