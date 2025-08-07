Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά - «Έφυγε» η κόρη του

Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε ηλικία μόλις 34ων ετών πέθανε η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη, αλλά να μην καταφέρνουν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

► Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους...».

«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους...»https://t.co/VVbF2l0dIg — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 7, 2025

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος σε δικό του μήνυμα.