Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Κυριακός Μητσοτάκης - Αντώνης Σαμαράς
EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη για τον θάνατο της κόρης του Αντ. Σαμαρά

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn. gr
«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους...»

Βαρύ πένθος για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς, καθώς σε ηλικία μόλις 34ων ετών πέθανε η κόρη του, Λένα

Με μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει τα εξής: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

 

 

