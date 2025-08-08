Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη για τον θάνατο της κόρης του Αντ. Σαμαρά

Βαρύ πένθος για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς, καθώς σε ηλικία μόλις 34ων ετών πέθανε η κόρη του, Λένα.

Με μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει τα εξής: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».