Συμμετέχουν στην απεργία της 1ης Οκτώβρη και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε πτήσεις που αφορούν την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 1 Οκτώβρη. Για εκείνη την ημέρα τα αεροπλάνα δεν θα εξυπηρετούν επιβάτες.

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετηθούν μόνο οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου: