Συμμετέχουν στην απεργία της 1ης Οκτώβρη και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 1 Οκτώβρη. Για εκείνη την ημέρα τα αεροπλάνα δεν θα εξυπηρετούν επιβάτες.
Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετηθούν μόνο οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:
- Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.
- Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, Πρωθυπουργούς.
- Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.
- Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.
- Νοσοκομειακές πτήσεις.
- Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
- Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.
