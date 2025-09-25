Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.0° 26.2°
4 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 25.5°
4 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 28.8°
2 BF
69%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
45%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
44%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
25°C
25.4° 25.4°
3 BF
65%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
3 BF
29%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.6° 28.6°
2 BF
42%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
28.3° 25.8°
4 BF
77%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.9° 27.1°
3 BF
41%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
64%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.7° 23.7°
3 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
5 BF
53%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.7° 25.6°
3 BF
55%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.8° 26.6°
6 BF
72%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
3 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.3°
2 BF
65%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
62%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
25°C
25.2° 25.2°
0 BF
52%
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συμμετέχουν στην απεργία της 1ης Οκτώβρη και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
efsyn.gr
Θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε πτήσεις που αφορούν την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 1 Οκτώβρη. Για εκείνη την ημέρα τα αεροπλάνα δεν θα εξυπηρετούν επιβάτες.

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετηθούν μόνο οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

  • Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.
  • Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, Πρωθυπουργούς.
  • Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.
  • Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.
  • Νοσοκομειακές πτήσεις.
  • Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
  • Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.
