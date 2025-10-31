Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI

Καλπάζει το airbnb - Άκαρποι οι κυβερνητικοί «περιορισμοί»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, σε μια χώρα όπου υπάρχουν 895.000 κλίνες ξενοδοχείων, διατηρούμε παράλληλα 1.078.000 κλίνες βραχυχρόνιων μισθώσεων • Άτολμες και άκαρπες οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες περιορισμού • Παράλληλα χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να βρουν για ενοικίαση μια πρώτη κατοικία σε προσιτή τιμή

Εκρηκτική ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αποκάλυψαν στατιστικά στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο από το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), διαψεύδοντας όσα υποσχόταν η κυβέρνηση με τις άτολμες ρυθμιστικές της παρεμβάσεις για την άμβλυνση του φαινομένου στο έδαφος της οξείας και σοβαρότατης στεγαστικής κρίσης. Η αγορά συνεχίζει να επεκτείνεται, τροφοδοτούμενη από την ισχυρή ζήτηση του εξωτερικού και την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων για τους εκμισθωτές.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκαν αλλεπάλληλα ρεκόρ. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 246.000 καταλύματα, έναντι 232.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τον Αύγουστο ο αριθμός έφθασε τις 247.000, το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Τον Σεπτέμβριο τα καταλύματα παρέμειναν στα 245.000. Πρόκειται για καταγραφή ιστορικών υψηλών στοιχείων.

Αντίστοιχη εικόνα αναδικνύουν και τα στοιχεία στις διαθέσιμες κλίνες: 1.078.000 κλίνες τον Ιούλιο, 1.081.000 τον Αύγουστο και 1.075.000 τον Σεπτέμβριο, δηλαδή από 56.000 μέχρι 58.000 περισσότερες κλίνες ανά μήνα, σε σύγκριση με το 2024. Εν ολίγοις σε μια χώρα όπου υπάρχουν 895.000 κλίνες ξενοδοχείων, διατηρούμε παράλληλα 1.078.000 κλίνες βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσα σε τουριστικές και μη περιοχές, όπου χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να βρουν για ενοικίαση μια πρώτη κατοικία σε προσιτή τιμή.

Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ:

