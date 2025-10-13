Θολές καταγγελίες για παράνομα εμβόλια, θολότερες εξαγγελίες για αποζημιώσεις

Φωτογραφίες εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων από Ιορδανία, Τουρκία ή Αίγυπτο πολλές έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και στα σόσιαλ μίντια, αλλά κανείς δεν ξέρει αν έχουν περάσει πράγματι τα σύνορα της Ελλάδας παράνομα ή απλώς αντλήθηκαν από την άνευ συνόρων απέραντη θάλασσα του ίντερνετ. Αυτό μας επισημαίνουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, απαντώντας σε ερώτημα για το πόσο βάσιμες μπορεί να είναι οι καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή και χρήση εμβολίων από επιτήδειους που αξιοποιούν την απόγνωση των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Εξάλλου, μας επισημαίνουν, εδώ έχουν περάσει κάτω από τη μύτη των αρχών παράτυπες μαζικές εισαγωγές και ελληνοποιήσεις ζώων, τα εμβόλια των λίγων εκατοστών και του 1-2 ευρώ έκαστο θα γίνονταν αντιληπτά;

Οι καταγγελίες κτηνοτρόφων μέσω του τηλεοπτικού σταθμού «Mega» για παράνομες εισαγωγές εμβολίων άγνωστης προέλευσης και άνευ εγκρίσεως προκάλεσαν την παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, που ζήτησε να διαβιβαστούν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα στοιχεία, καθώς τα ανεξέλεγκτα εμβόλια μπορεί να ευθύνονται για την επέκταση της επιζωοτίας σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ταχύτητα με την οποία πάντως το ΥΠΑΑΤ ζήτησε εισαγγελική παρέμβαση για τις καταγγελίες γεννά σε κτηνοτρόφους την εύλογη υποψία μεγέθυνσης του θέματος στο πλαίσιο της σαφούς αντιεμβολιαστικής στάσης της ηγεσίας του. Στο θέμα παρενέβη και η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, που συνεδρίασε χθες με σκοπό τον προγραμματισμό κινητοποιήσεων.

Πάντως, παρά την απομάκρυνση της απειλής του λοκντάουν και την ανακοίνωση εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη, η πορεία της επιζωοτίας συνεχίζεται, με νέα κρούσματα ακόμη και στους πιο ανύποπτους χώρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ινστιτούτο Γενετικών Πόρων στο Παραλίμνι Γιαννιτσών, ερευνητικό ίδρυμα υπό τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και συνδεδεμένο με το ΕΘΙΑΓΕ, όπου εμφανίστηκε κρούσμα σε πρόβατο της φυλής Φλωρίνης Πελαγονίας. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανησυχητική εξέλιξη είναι δύο και απευθύνονται στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ: 1) Δεν τηρούνταν τα μέτρα βιοασφάλειας ούτε σε αυτό το επιστημονικά ελεγχόμενο ινστιτούτο; 2) Θα σφαγεί ο μοναδικός πυρήνας αυτής της αυτόχθονης φυλής, παρότι οι κανονισμοί της Ε.Ε. το απαγορεύουν κι επιβάλλουν την απόλυτη προστασία και διάσωσή τους;

Εκτός από το παραπάνω, κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες σε Βέροια, Εδεσσα και Σέρρες, περιοχές όπου η αναμονή θανάτωσης των προσβεβλημένων κοπαδιών φτάνει πλέον και τις 30 μέρες! Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ήδη θανατωθέντων μαζί με τα μελλοθάνατα ζώα έχει ήδη ξεπεράσει τις 350.000.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, μεταξύ απόγνωσης και οργής, τονίζουν την ανάγκη ενεργοποίησης των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ) των περιφερειών στους ελέγχους των μέτρων, καθώς το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποδεκατισμένο και εγκλωβισμένο στη διαχείριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ (μέχρι 20/10) είναι, ενώ χαρακτηρίζουν «επιεικώς βλακώδεις» τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΑΤ για καταβολή των αποζημιώσεων για ζωοτροφές, τις οποίες αναμασά γενναιόδωρα ο πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο «διάγγελμά» του. «Εξαγγέλλουν πράγματα που δείχνουν την επικίνδυνη άγνοιά τους. Ποιος και θα μας πληρώσει, για παράδειγμα, όσους κτηνοτρόφους δεν αγοράζουμε αλλά έχουμε ιδιοπαραγωγή στις ζωοτροφές;», μας λέει χαρακτηριστικά ιδιοκτήτης αρκετά μεγάλης εκμετάλλευσης στη Β. Ελλάδα.