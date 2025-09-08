Μαχητική απάντηση στο 13ωρο

O «ακρωτηριασμός» της κοινής λογικής στις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο απογειώθηκε στις δηλώσεις του για τη 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη, ενώ τα εργατικά σωματεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας παίρνουν τη σκυτάλη από το μεγάλο συλλαλητήριο προχθές στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Ν.Δ.

«Γιατί είναι αντεργατικό (σ.σ. το 13ωρο)» διερωτήθηκε και θέλησε να μας πει ότι πολλοί νέοι «επιλέγουν να δουλεύουν δύο δουλειές. Δεν θα το θέλαμε για κανέναν να δουλεύει δύο δουλειές, θέλω να είμαι σαφής. Είναι, όμως, μια επιλογή η οποία γίνεται από κάποιους γιατί αισθάνονται ότι πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές».

Προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να αγνοεί πως οι υψηλές απαιτήσεις και οι συνέπειες της υπερεργασίας αποδεδειγμένα συνδέονται με τη φθορά της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων και πως το οκτάωρο αποτελεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων. Επιλέγει να αποσιωπά τη γενικευμένη εργασιακή επισφάλεια, τη δραματική έλλειψη ασφάλειας και το αρνητικό ρεκόρ των εργατικών δυστυχημάτων. Επιλέγει να υποβαθμίζει το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των πολιτών εξαιτίας της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και των ενεργειακών υπερκερδών.

Εργαζόμενοι πάντως που δεν επιλέγουν αλλά αναγκάζονται να απασχολούνται σε δύο εργοδότες ή να κάνουν πέντε και έξι ώρες υπερωρίες σε έναν, είτε με αμοιβή για να συμπληρώσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα είτε χωρίς, για να μη χάσουν τις θέσεις τους, βγαίνουν στον δρόμο αυτή την εβδομάδα ζητώντας μείωση του ωραρίου κάτω από τις 40 ώρες του πενθήμερου, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

Συλλαλητήρια

Η μαχητική απάντηση στο εκτρωματικό σχέδιο νόμου συνεχίζεται με συσκέψεις, δράσεις και επόμενο αγωνιστικό ραντεβού σήμερα (7 μ.μ.) στο Σύνταγμα. Σύλλογοι εργαζομένων, συνδικαλιστικοί φορείς και πολιτικές οργανώσεις τονίζουν πως το νέο σχέδιο νόμου έρχεται να εντείνει την εργασιακή εκμετάλλευση, να διαλύσει όσα συλλογικά κεκτημένα έχουν απομείνει και να απελευθερώσει τα χέρια του κεφαλαίου.

Απαιτούν από το υπουργείο Εργασίας να μην καταθέσει το ν/σ στη Βουλή, γιατί μεταξύ άλλων θα υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε έως 13 ώρες δουλειάς, χωρίς τη συναίνεσή του, όπως ισχυρίζεται καθημερινά η Νίκη Κεραμέως παραβλέποντας την ετεροβαρή σχέση των δύο πλευρών, θα επιτρέπει την αυθαίρετη διευθέτηση του χρόνου εργασίας από πλήθος εργοδοτών, που ήδη σήμερα δεν τηρούν το γράμμα των νόμων, θα τους απαλλάσσει από τις ασφαλιστικές εισφορές σε προσαυξήσεις από υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι συνταξιοδοτικές παροχές στο μέλλον.

«Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά-σκλαβιά. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ.

Σωματεία της Αττικής καλούν στις προσυγκεντρώσεις ως εξής: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα Εργαζομένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στην πλατεία Κάνιγγος, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων στην Ομόνοια και φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εκπαιδευτικών, εργαζομένων στα πανεπιστήμια και στην έρευνα στα Προπύλαια. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα από την Κρήτη μέχρι την Καλαμάτα και από τη Λευκάδα μέχρι τη Μυτιλήνη.

Μαθητές

Στη σημερινή διαμαρτυρία συμμετέχει και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Θα διαδηλώσουν για τα κενά στα σχολεία τους, για τις επερχόμενες διαγραφές φοιτητών, για το να μη δουλεύουν οι γονείς τους και οι ίδιοι στο μέλλον από το πρωί μέχρι το βράδυ. «Ποιος άνθρωπος διαλέγει ελεύθερα να δουλεύει 13 ώρες τη μέρα; Και να μην ξεκουράζεται, να μην έχει ελεύθερο χρόνο για να κάνει κάποιο χόμπι, να βγει βόλτα, να δει τους φίλους του, να περάσει χρόνο με τα παιδιά του;»

Το κάλεσμα αναφέρει επίσης: «Δεν χαρίζουμε το μέλλον μας, τα όνειρά μας στα αφεντικά! Δεν αποδεχόμαστε το μέλλον που μας ετοιμάζουν! Πολλοί από εμάς δουλέψαμε το καλοκαίρι “μαύρα” και κακοπληρωμένα. Δεν ανεχόμαστε να είμαστε οι εργαζόμενοι που σε λίγα χρόνια θα μας αναγκάσουν με νόμο να δουλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες, με αυτά τα απάνθρωπα ωράρια και τους μισθούς ψίχουλα».

Και το Σάββατο

Ο νεοσύστατος «Συντονισμός ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο» απευθύνει πρόταση κοινής δράσης προς συλλογικότητες, σχήματα, εργαζόμενους/ες και σωματεία και νέα κινητοποίηση στο κέντρο της πρωτεύουσας το Σάββατο.

Ο Συντονισμός σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει τη νέα επίθεση της κυβέρνησης και επιρρίπτει ευθύνες στις «συνδικαλιστικές ηγεσίες (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), που αρκούνται σε απεργίες-τουφεκιές τη μέρα της ψήφισης. Δεν μπορούν να στηρίζονται σε αυτούς που, ενώ περνάνε τα αντεργατικά μέτρα το ένα μετά το άλλο, αρκούνται σε ανακοινώσεις για απόσυρση των “κακών” διατάξεων, δίνοντας άλλοθι στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική». [...] (σ.σ. οι εργαζόμενοι) «δεν μπορούν να στηρίζονται σε όσους ελέγχουν σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες και μπροστά σε αυτή τη νέα αντεργατική επίθεση με έναν νόμο-πολυεργαλείο για το κεφάλαιο».