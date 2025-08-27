Αδυνατούν να ταυτοποιήσουν τα αγροτικά ακίνητα

Ενώ συνεχίζεται ο επικοινωνιακός χαρτοπόλεμος «αποκαλύψεων» για παράτυπες επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ο οποίος ελλείψει ηχηρών περιπτώσεων περιορίζεται πλέον στη «μαρίδα» και σε μικρές αποκλίσεις οι οποίες ελάχιστη σχέση έχουν με την οργανωμένη απάτη των μεγάλων «ψαριών» που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθάρισαν ότι δεν θα δοθεί καμιά νέα παράταση στην υποβολή ΟΣΔΕ, δηλαδή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν την ευκαιρία υποβολής μέχρι την Παρασκευή, 29 Αυγούστου, έπειτα από την παράταση ενός μήνα που δόθηκε στα τέλη Ιουλίου. «Δεν προβλέπεται καμία περαιτέρω παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας. Συνιστάται σε όλους τους παραγωγούς και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτήσεών τους», ανέφερε η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βάσει στοιχείων που άφησε να διαρρεύσουν το ΥΠΑΑΤ, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 601.943 αιτήσεις, από τις οποίες 467.418 είναι οριστικές και οι 134.522 πρόχειρες. Αυτό σημαίνει, κατά το υπουργείο, ότι έχουν υποβληθεί περί τις 48.000 λιγότερες αιτήσεις από πέρσι, αν και παράγοντες του αγροτικού και κτηνοτροφικού κινήματος μιλούν για 100.000 λιγότερες αιτήσεις.

Οσο εξέπνεε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ, τόσο πύκνωναν οι αγγελίες σαν αυτή της φωτογραφίας (από την περιοχή Ιωαννίνων). Προφανώς η (νομότυπη) μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης, που τρέχει από τις αρχές Αυγούστου, ήταν ζωτική για αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν συγκέντρωναν προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση ενισχύσεων. Η πώληση των δικαιωμάτων διασώζει ένα ελάχιστο έσοδο

Στην πραγματικότητα, πρέπει να αθροίσει κανείς τις «πρόχειρες» και τις μη υποβληθείσες (που ίσως υποβληθούν το επόμενο διήμερο) για να υπολογίσει την πραγματική υστέρηση σε σχέση με το 2024 στις τουλάχιστον 150.000 αιτήσεις, ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του φόβου να χάσουν οι δικαιούχοι ενισχύσεις λόγω αποκλίσεων από τις περσινές δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Τι σημαίνει, άλλωστε, «πρόχειρες αιτήσεις»; Οτι έχουν παρατεθεί απλώς ισχυρισμοί των δικαιούχων για καλλιεργητικές εκτάσεις, στρέμματα βόσκησης και αριθμούς ζώων, χωρίς να έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά: μισθωτήρια εκτάσεων ή ζωικών δικαιωμάτων, τίτλους ιδιοκτησίας ή έστω ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου). Η υποχρεωτική αναγραφή των ΑΤΑΚ μάλιστα ζητήθηκε να καταργηθεί από δήμους και φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς χιλιάδες αγροτικά ακίνητα εκχωρούνται ή μισθώνονται άτυπα σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τους ιδιοκτήτες τους, που είναι οι μόνοι που μπορούν να τους διαθέσουν τους ΑΤΑΚ, ακόμη κι αν βρίσκονται στην Αυστραλία, στη Ν. Αμερική ή απλώς έχουν αποδημήσει εις Κύριον.

Ετσι, διαμορφώνεται μια ευρεία γκρίζα ζώνη στην οποία οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι έρχονται σε αδιέξοδο, οι χρυσοκάνθαροι των μεγάλων παράνομων ενισχύσεων χάνονται στο πλήθος, η δε κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τη βολική εκτόξευση λάσπης στον ανεμιστήρα. Πάντως, η τελική διαφορά μεταξύ περσινών και φετινών δηλώσεων ίσως αποκαλύψει πόσοι και ποιοι είχαν λόγους σε κάθε περιφέρεια της χώρας να μην εμφανιστούν και φέτος στο «πρυτανείο» του ΟΠΕΚΕΠΕ διεκδικώντας τη μερίδα του λέοντος.