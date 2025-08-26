Η 13ωρη εργασία... απελευθερώνει την αυθαιρεσία

«Αιτία πολέμου» για τον κόσμο της εργασίας το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο βάζει ταφόπλακα στο οκτάωρο και ανομολόγητο στόχο έχει τη γιγάντωση της ευελιξίας και την προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης αντί για την επαναφορά καταστρατηγημένων δικαιωμάτων.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δίκαιη εργασία για όλους. Απλοποίηση της νομοθεσίας. Στήριξη των εργαζόμενων» τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση (ΕΔΩ) κόντρα στην απαίτηση εκπροσώπων των εργαζομένων να αποσυρθούν τα σημεία που φέρνουν βίαιες ανατροπές, 13ωρη δουλειά στον ίδιο εργοδότη και σε καμία περίπτωση δεν προέρχονται από τις προτάσεις τους.

Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν να δουλεύουν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου αλλά ικανοποιητικούς μισθούς για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Ζητούν πενθήμερη 40ωρη εργασία, επαναφορά κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, καθορισμό κατώτατου μισθού από κοινωνικούς εταίρους.

Τρεις «επεκτάσεις» με εργοδοτική πυξίδα

Σωματεία, παρατάξεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχουν απορρίψει από την πρώτη στιγμή την επέκταση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας από έξι σε δώδεκα μήνες σε εβδομαδιαία βάση, καθώς δίνει στον εργοδότη το δικαίωμα να καθορίζει πότε θα δουλεύουν περισσότερο οι εργαζόμενοι και την επέκταση της εκ περιτροπής εργασίας και των υπερωριών στον ίδιο εργοδότη και σε μερικώς απασχολούμενους, που καθιστά λιγότερη «ελκυστική» την πλήρη και σταθερή απασχόληση.

Επίσης, καταγγέλλουν πως θα προκληθεί ζημία στις συντάξεις από την επέκταση της απαλλαγής των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών, που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο Εργασίας εμμένει στον παραπλανητικό ισχυρισμό πως στηρίζει τους εργαζόμενους και πως προσφέρει μεγαλύτερες ελευθερίες σε μια χώρα με χείριστες επιδόσεις στην απασχόληση, όπως η αρνητική πρωτιά στην υπερεργασία («Στην αντι-εργασιακή… πρωτοπορία η Ελλάδα», 22.08.2025), ραγδαία αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, μεγάλη ψυχική και σωματική καταπόνηση των εργαζομένων.

Μέγιστη κοροϊδία «για το καλό μας»

Ομοσπονδίες και εργαζόμενοι διαψεύδουν και μέσω της «Εφ.Συν.» πως χρειάζεται η συναίνεση του εργαζομένου για τα παραπάνω σημειώνοντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο εργαζόμενος δεν έχει επ’ ουδενί την ίδια διαπραγματευτική ισχύ με τον εργοδότη.

«Φωτογραφικό» το 13ωρο

«Με τον νόμο 5053/23 η 13ωρη εργασία σε δύο εργοδότες ήταν καθαρά επιλογή δική σου. Τώρα το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη είναι υποχρέωσή σου», μας λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), Γιώργος Χότζογλου, ξεκαθαρίζοντας πως η επίμαχη διάταξη εξυπηρετεί ξεκάθαρα ξενοδόχους και εστιάτορες λόγω των τρομερών ελλείψεων προσωπικού στον κλάδο.

Στην πραγματικότητα, συνεχίζει, πρόκειται για 13μισι και 14 ώρες, καθώς βάσει του νόμου 4808/2021 το διάλειμμα σε βάρδιες μεγαλύτερες των τεσσάρων ωρών δεν προσμετράται ως εργάσιμος χρόνος, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τη σύμβαση, με αποτέλεσμα στην πράξη να καταργείται η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση.

«Τα μνημόνια συνεχίζονται. Δεν έχει υπάρξει υπουργός Εργασίας από το 2019 και μετά αν εξαιρέσουμε τους κ.κ. Βρούτση, που είχε να διαχειριστεί την κρίση της πανδημίας, και Μιχαηλίδου, που δεν είχε γνώση του αντικειμένου. Ολοι οι επόμενοι απορρυθμίζουν περαιτέρω την αγορά εργασίας», επέμεινε.

Συνθλίβοντας τον ελεύθερο χρόνο

«Στον πόλεμο που κήρυξαν κυβέρνηση, εργοδοσία και Ε.Ε. στη ζωή και τα δικαιώματά μας απαντάμε με οργάνωση, συλλογική δράση, μαζικοποίηση» σημειώνει σε δικό της κάλεσμα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η μεγαλύτερη στη χώρα, που έχει αναδείξει πώς το σχέδιο νόμου θα φέρει τη χαριστική βολή στο οκτάωρο και στον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και σε αυτόν τον κλάδο, έναν κλάδο με εκτεταμένη μερική απασχόληση και «κανόνα» τα διακοπτόμενα ωράρια και τις αμειβόμενες και μη υπερωρίες.

Εργαζόμενη σε κατάστημα του κέντρου της Αθήνας εκτιμά πως αν το νομοσχέδιο εγκριθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε οι κακές πρακτικές μικρών και μεγάλων αφεντικών θα κυριαρχήσουν ακόμα περισσότερο, συνθλίβοντας τον ελεύθερο χρόνο ατόμων, που θα σπαταλούν την ημέρα τους στη δουλειά και στη μετακίνηση από και προς αυτήν.

«Εννοείται ότι θα δουλέψω και “μαύρα” και παραπάνω και είμαι και… “ευνοημένη”. Σκεφτείτε την καθαρίστρια, που ο μισθός της δεν βγάζει ούτε για τον μισό μήνα και δουλεύει και αλλού, χωρίς μέρα ξεκούρασης. Εγώ παίρνω άδεια αλλά όποτε βέβαια βολεύει την επιχείρηση. Οποτε δεν έχει δουλειά αναγκάζομαι να δεχτώ μία έξτρα μέρα άδειας από την κανονική μου. Με το να επιτρέπεται η χορήγησή της σε τέσσερις περιόδους ανά μία εβδομάδα θα επιτραπεί ακόμα περισσότερο αυτό το μοντέλο αυθαιρεσίας», λέει στην «Εφ.Συν.» η 34χρονη εμποροϋπάλληλλος και μας ζητά να μεταφέρουμε το δικό της και μόνο αίτημα για πενθήμερο 7ωρο (35ωρο) την εβδομάδα.

Σύγχρονη δουλεία

«Ενάμιση αιώνα και πλέον μετά το Σικάγο μάς θέλουν ξανά σύγχρονους δούλους με “δουλειά ήλιο με ήλιο”, γιατί επιλέγουν να νομοθετήσουν ό,τι ζητά το κεφάλαιο», λέει η η Μαρία Ξιφαρά της παράταξης «Πρόταση Προοπτικής», μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας.

Θεωρεί πως η υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία θα θριαμβεύσει από τη στιγμή που θα επιτρέπονται προσλήψεις ακόμα και με σύμβαση δύο ημερών προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου. Εκτιμά επίσης πως η ανεργία θα αυξηθεί, γιατί «Πώς ο εργοδότης θα προβεί σε νέες προσλήψεις, όταν οι υπάλληλοί του δουλεύουν όσο και όποτε εκείνος θέλει;».

«Ρήτρα» για... γέλια

Για όξυνση της επίθεσης σε συνέχεια εκείνων από τις προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου μιλά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, Γιάννης Τασιούλας, τονίζοντας ότι ικανοποιούνται ξανά τα «θέλω» των μεγαλοεργοδοτών, όπως είναι οι μεγαλοκατασκευαστές. «Τους απαλλάσσει, τους διευκολύνει, τους στηρίζει και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα αδιέξοδα στις ζωές των εργαζομένων».

Ο ίδιος κάνει λόγο για στρατηγική επιλογή με σκοπό λιγότερα κόστη και άρα μεγαλύτερη κερδοφορία για την εργοδοσία, και εξόφθαλμη αγνόηση των εργατικών διεκδικήσεων φέρνοντας ως παράδειγμα το αναπάντητο αίτημα της Ομοσπονδίας να καταστεί υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο.

«Για να ζήσουμε πρέπει να έχουμε καλύτερους μισθούς, καλύτερους όρους δουλειάς, μέτρα ασφάλειας για να μην σκοτωνόμαστε στην κυριολεξία και ελέγχους για την εφαρμογή όλων αυτών. Η κυβέρνηση μας λέει “για να ζήσετε δουλέψτε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα ελάχιστα μέσα σε χώρους δουλειάς”, που είναι καθημερινά Τέμπη», συνοψίζει ο κ. Τασιούλας.

Επίσης, χαρακτηρίζει κακόγουστο αστείο τη «ρήτρα μη απόλυσης» στην περίπτωση άρνησης εργαζομένου να απασχοληθεί υπερωριακά, γιατί «κάθε εργοδότης έχει τόσες πολλές διεξόδους για να απολύσει. Κανένας δεν θα παραδεχτεί ότι το κάνει επειδή δεν δέχτηκες υπερωρίες, αλλά επειδή “μειώνεται η δουλειά” ή “αλλάζει το οργανόγραμμα της επιχείρησης”».

Η Νίκη Κεραμέως βάζει την υπογραφή της στη γιγάντωση της ευελιξίας | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI