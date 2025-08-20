Guardian: Οι τουρίστες ζουν το όνειρο στην Ελλάδα, αλλά για τους ντόπιους είναι ακριβό

Αναλυτικό ρεπορτάζ του Guardian περιγράφει γλαφυρά την οικονομική περιδίνηση του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν μπορεί να απολαύσει τα ελληνικά τουριστικά θέρετρα την ώρα που η χώρα «πλημμυρίζει» από τουρίστες • «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» για τους εργαζόμενους η χώρα.

Την θλιβερή οικονομική πραγματικότητα που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, η οποία επηρεάζει και τις διακοπές των Ελλήνων, σκιαγραφεί σε αναλυτικό του ρεπορτάζ ο Guardian.

Μιλώντας με ντόπιους ανθρώπους, το βρετανικό μέσο περιγράφει πως η χώρα μας έχει γίνει ο ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για τους τουριστές αλλά για τους Έλληνες αποτελεί ένα άπιαστο όνειρο η αναψυχή στα ελληνικά τουριστικά θέρετρα λόγω της ακρίβειας και της οικονομικής πολιτικής που έχει γονατίσει τα νοικοκυριά.

Υπάλληλος σε γκισέ διανομής εισητηρίων για τα πλοιά ανέφερε στον Guardian πως οι πωλήσεις των εισητηρίων έχουν πέσει κατά 50%, καθώς ο κόσμος δεν ταξιδεύει πια.

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι δημοφιλή λόγω της εγγύτητάς τους στην Αθήνα. Το 2024, η Αίγινα προσέλκυσε πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους ήταν Έλληνες με μικρό προϋπολογισμό, χάρη στα σχετικά φθηνά εισιτήρια των φεριμπότ.

«Πέρυσι τέτοια εποχή, όλες οι ξαπλώστρες εκεί ήταν πιασμένες μέχρι τις 10 το πρωί», ανέφερε ιδιοκτήτης που διατηρεί επιχείρηση με θαλάσσια σπορ στην παραλία. «Φέτος είναι άδειες. Ξέρω ανθρώπους με επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, και όλοι λένε το ίδιο: ότι η δουλειά έχει πέσει. Και να σκεφτεί κανείς, η Αίγινα είναι σχετικά φθηνή».

Το βρετανικό μέσο φιλοξενεί δηλώσεις του Τάκη Καλοφώνου, οικονομικού σύμβουλου της ΕΚΚΕ, ο οποίος επιβεβαιώνει τα όσα παρατηρούν οι καθημερινοί πολίτες.

«Οι μελέτες μας δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ενώ παλιότερα ο κόσμος έπαιρνε 20 ή και 30 ημέρες άδεια, φέτος είναι κάτω από μία εβδομάδα. Οι Κυκλάδες και τα μακρινά νησιά είναι πλέον άπιαστο όνειρο. Ποιος να πληρώσει 450 ευρώ μόνο για τα εισιτήρια του πλοίου, που είναι το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, όταν ο μέσος μισθός είναι 1.342 ευρώ τον μήνα;»

«Θα ήθελα πολύ να πάω στην Αμοργό, αλλά είναι απλησίαστη», ανέφερε 28χρονη εργαζόμενη στον τομέα του λιανικού εμπορίου και η οποία ζει με μισθό 850 ευρώ τον μήνα. «Δεν μπορώ να δώσω 200 ευρώ τη βραδιά για ένα δωμάτιο. Όλοι οι φίλοι μου είναι στην ίδια κατάσταση, κι έχουμε όλοι μεταπτυχιακά. Φέτος παίρνουμε άδειες… λίγες μέρες εδώ κι εκεί.»

Η Eurostat επιβεβαίωσε πρόσφατα τα ευρήματα της ΕΚΚΕ, ανακοινώνοντας ότι το 46% των Ελλήνων – 19 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών το προηγούμενο έτος.

Στην Αθήνα, ο Αύγουστος δεν θυμίζει καλοκαιρινή πόλη: τα ΜΜΜ είναι γεμάτα, η κίνηση δεν έχει μειωθεί, τα θερινά σινεμά είναι sold out και τα μπαρ και φαστφουντάδικα γεμάτα νέους που δεν μπόρεσαν να φύγουν.

«Μιλάνε για οικονομική ανάκαμψη, αλλά κανένας από αυτούς τους θετικούς δείκτες δεν αφορά ανθρώπους σαν εμένα», ανέφερε η 28χρονη στον Guardian. «Και δεν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα».

Η επιτυχία του τουρισμού αποκλείει τους ντόπιους

Το 2024, 36 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα – σχεδόν τετραπλάσιοι από τον πληθυσμό της – αποφέροντας 21,7 δισ. ευρώ σε έσοδα και βοηθώντας στη μείωση του χρέους από 180% του ΑΕΠ σε 153,6%.

Αλλά, ενώ ο τουρισμός δίνει δουλειά σε έναν στους πέντε Έλληνες, η επιτυχία του έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών, αναφέρει η ανάλυση του Guardian.

Οι μισθοί έχουν παραμείνει στάσιμοι, ενώ ο πληθωρισμός είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Πολλοί λένε πλέον ότι συμφέρει περισσότερο να πάνε διακοπές στο εξωτερικό παρά στην ίδια τους τη χώρα.

Δημοσκόπηση της Alco τον Ιούνιο αποκάλυψε ότι οι υψηλές τιμές σε καταλύματα, ακτοπλοϊκά και εστιατόρια είναι οι κύριοι λόγοι που κρατούν τους Έλληνες σπίτι.

«Οι Έλληνες αποκλείονται από το να απολαύσουν αυτό που κάποτε ήταν πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση – τις διακοπές του Αυγούστου», ανέφερε ο καθηγητής Χρήστος Πιτέλης του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον. «Τα μειωμένα διαθέσιμα εισοδήματα καθιστούν αυτή την εμπειρία απλησίαστη».

«Είμαστε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Παρέχουμε υπηρεσίες για να απολαμβάνουν οι άλλοι», ανέφερε γλαφυρά υπάλληλος καταστήματος με χαλιά όπου εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας. «Ενώ οι ξένοι ζουν το όνειρο στην Ελλάδα, εμείς ζούμε όλα όσα είναι λάθος. Ποιος θέλει να πάει διακοπές όταν του λένε ότι οι λογαριασμοί ρεύματος και όλα τα άλλα θα ανέβουν ξανά; Νομίζω ότι αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε οι πραγματικά χαμένοι.»