Το «μείγμα» του ευρωπαϊκού πληθωρισμού προκαλεί προβληματισμό

Παρατηρείται σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας, ακόμη και μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή αλλά οι τιμές των τροφίμων συνεχίζονται να αυξάνονται • Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο • Τι γίνεται με τις αυξήσεις των μισθών και τις υπηρεσίες.

Η πληθωριστική κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη από το 2021 και έπειτα αποδόθηκε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς επηρεάστηκε η αγορά ενέργειας, η οποία με την σειρά της συμπαρέσυρε και όλες τις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Τέσσερα χρόνια μετά ο πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία, αλλά οι τιμές στην ενέργεια σταθεροποιήθηκαν και σε κάποιες χώρες μάλιστα κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο, όπως στη χώρα μας, αλλά ο δείκτης τιμών καταναλωτή στα τρόφιμα συνεχίζει να αυξάνεται, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό αναλογιζόμενοι τη σχέση συνάρτησης των δύο επιμέρους «προϊόντων».

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων παρατηρήθηκε και καταγγέλθηκε το φαινόμενο του πληθωρισμού απληστίας, δηλαδή η αναντίστοιχη αύξηση των τιμών των προϊόντων από αυτή της αύξησης της ενέργειας.

Επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε ελαφρώς τον Οκτώβριο, καθώς οι υψηλότερες τιμές τροφίμων και βιομηχανικών αγαθών αντισταθμίστηκαν από μια ακόμη πτώση στις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat την Παρασκευή, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,1% τον Οκτώβριο, ευθυγραμμισμένος με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, από 2,2% τον Σεπτέμβριο. Η επιβράδυνση αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι η Γερμανία και η Ισπανία ανέφεραν υψηλότερες του αναμενομένου αυξήσεις στις τιμές καταναλωτή την Πέμπτη.

Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 1,0% σε ετήσια, σε ένα περιβάλλον συνεχούς αύξησης της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ωστόσο, οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων συνέχισαν να αυξάνονται, αν και με πιο αργό ρυθμό, κατά 0,7% σε μηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, αυξήθηκαν κατά 3,2% τον Οκτώβριο, χαμηλότερα από το ανώτατο επίπεδο του 5,5% που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο.

Παρά τη μικρή αύξηση μόλις 0,1% στις συνολικές τιμές τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στο 3,4%.

Η αύξηση των μισθών και οι υπηρεσίες

Το συγκεκριμένο μέγεθος παρακολουθείται στενά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς συνδέεται άμεσα με την αύξηση των μισθών, η οποία επιταχύνθηκε περίπου στο 4% το δεύτερο τρίμηνο, παρατηρεί το Politico.

Η επίμονη αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες μπορεί με τον καιρό να μεταφερθεί σε ολόκληρη την οικονομία, προκαλώντας γενικότερες αυξήσεις τιμών. Ωστόσο, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, επανέλαβε την Πέμπτη ότι αναμένει επιβράδυνση της αύξησης των μισθών τους επόμενους μήνες.

Η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό επιτόκιό της αμετάβλητο στο 2% την Πέμπτη, τονίζοντας ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σε «καλό επίπεδο» και ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση αναμονής και αξιολόγησης.

Αν και το πιο πρόσφατο ποσοστό πληθωρισμού είναι μόλις ελαφρώς πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας, η επιμονή του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών πιθανότατα θα κάνει την ΕΚΤ διστακτική να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια στο προσεχές μέλλον.