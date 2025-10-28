«Σφαγή» θέσεων στην Amazon και 14.000 απολύσεις

Η εταιρεία προπαγανδίζει πως θα γίνουν προσλήψεις σε άλλους τομείς • Το ρεπορτάζ για συνολικά 30.000 απολύσεις

Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιό μέρος του κόσμου, αλλά αναφερόμενος σε μια «παγκόσμια μείωση».

«Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί περιορίζοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα διοίκησης και ανακατανέμοντας τους πόρους», ανέφερε η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Amazon.

«Αυτό θα περιλαμβάνει μειώσεις σε ορισμένους τομείς και προσλήψεις σε άλλους, αλλά θα οδηγήσει σε συνολική μείωση περίπου 14.000 θέσεων» στα γραφεία της Amazon, συνέχισε.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ώρες είχε πάρει διαστάσεις ένα δημοσίευμα του Reuters το οποίο έκανε λόγο για επικείμενες περικοπές έως και 30.000 θέσεων εργασίας.

Η Amazon δεν είχε σχολιάσει το ρεπορτάζ, με το πρακτορείο να σημειώνει ότι ο αριθμός των απολύσεων αντιστοιχεί μεν σε μικρό ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας, αλλά σε σχεδόν 350.000 θέσεις εργασίας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες περικοπές θέσεων στην ιστορία του τεχνολογικού κολοσσού.

Εξάλλου, το 2022 η Amazon, είχε καταργήσει περίπου 27.000 θέσεις εργασίας.