«Σφαγή» θέσεων στην Amazon και 14.000 απολύσεις

Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιό μέρος του κόσμου, αλλά αναφερόμενος σε μια «παγκόσμια μείωση».
«Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί περιορίζοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα διοίκησης και ανακατανέμοντας τους πόρους», ανέφερε η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Amazon.
«Αυτό θα περιλαμβάνει μειώσεις σε ορισμένους τομείς και προσλήψεις σε άλλους, αλλά θα οδηγήσει σε συνολική μείωση περίπου 14.000 θέσεων» στα γραφεία της Amazon, συνέχισε.
Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ώρες είχε πάρει διαστάσεις ένα δημοσίευμα του Reuters το οποίο έκανε λόγο για επικείμενες περικοπές έως και 30.000 θέσεων εργασίας.
Η Amazon δεν είχε σχολιάσει το ρεπορτάζ, με το πρακτορείο να σημειώνει ότι ο αριθμός των απολύσεων αντιστοιχεί μεν σε μικρό ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας, αλλά σε σχεδόν 350.000 θέσεις εργασίας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες περικοπές θέσεων στην ιστορία του τεχνολογικού κολοσσού.
Εξάλλου, το 2022 η Amazon, είχε καταργήσει περίπου 27.000 θέσεις εργασίας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας