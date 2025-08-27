«Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού» στην «Εφ.Συν.-Σαββατοκύριακο»

Αυτό το Σάββατο, με το φύλλο της «Εφημερίδας των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» και στην έκδοση των 4,25 ευρώ, μια μοναδική προσφορά για μοναδική προσφορά για τους αναγνώστες: πρόκειται για το βιβλίο του Αλέξη Πάρνη «Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού».

Το βιβλίο δίνεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα μετά τον εμφύλιο και καταγράφει την Ιστορία του ΔΣΕ μέσα από μικρές ιστορίες ανταρτών.

Ο Αλέξης Πάρνης ήταν ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, πολεμικός ανταποκριτής και μυθιστοριογράφος, καθώς και μαχητής του ΕΛΑΣ στην Εθνική Αντίσταση και του ΔΣΕ στον εμφύλιο πόλεμο. Οργανώθηκε από μικρός στην Εθνική Αντίσταση, έλαβε μέρος στην τελευταία μάχη κατά των Γερμανών στην Αθήνα και τραυματίστηκε στα Δεκεμβριανά.

Έμαθε για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο νοσοκομείο της Κορυτσάς όπου νοσηλευόταν και τον Μάιο του 1945 μεταφέρθηκε στο Ρουμπίκ της Αλβανίας. Εκεί ξεκίνησε και η συγγραφική καριέρα του, με το μονόπρακτο «Τελευταία νύχτα», έργο που αναφέρεται στα Δεκεμβριανά και παίχτηκε από τον θίασο των ανταρτών. Από τον Νοέμβριο του 1948 εργάστηκε ως πολεμικός ανταποκριτής, υπολοχαγός για το φύλλο του ΔΣΕ, «Δελτίο ειδήσεων» και αργότερα για την εφημερίδα «Προς την νίκη». Την ίδια περίοδο έγραψε τη συλλογή διηγημάτων «Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού» που εκδόθηκε στα τυπογραφεία του Δημοκρατικού Στρατού στις Πρέσπες.