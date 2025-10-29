Σπέρνουν τον θάνατο, ανοιγοκλείνουν την εκεχειρία όποτε θέλουν

Εμπρηστικές δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ που ζητά κι άλλο αίμα ενώ οι θάνατοι από τις ισραηλινές επιθέσεις του τελευταίου 24ωρου έφτασαν τους 104.

Την επιστροφή στην εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, αφού πρώτα σκόρπισε τον θάνατο στη Λωρίδα, σκοτώνοντας 104 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και 46 ανήλικα παιδιά, παραβιάζοντας την εκεχειρία πάνω από 80 φορές από τις 10 Οκτωβρίου.

Ανάμεσα στα θύματα επίσης ήταν κι ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ αλ-Μουνιράουι και η σύζυγός του, οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο σε μια σκηνή στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα.

Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα σε 256, σε μια προσπάθεια του ισραηλινού στρατού να φιμώσει οποιονδήποτε μεταδίδει τη φρίκη και τη γενοκτονία.

→ Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, από το βράδυ της Τρίτης έχουν τραυματιστεί επίσης τουλάχιστον 253. Από τότε που τέθηκε η εκεχειρία σε ισχύ, τουλάχιστον 211 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 597 τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις, ενώ έχουν ανακτηθεί 482 πτώματα.

Για να δικαιολογήσει το νέο αιματοκύλισμα, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς.

«Έπειτα από μια σειρά πληγμάτων στη διάρκεια των οποίων επλήγησαν δεκάδες τρομοκρατικοί στόχοι και τρομοκράτες», ο στρατός «επιστρέφει στην εφαρμογή της εκεχειρίας μετά την παραβίασή της από τη Χαμάς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο των αυτών των πληγμάτων» στοχοθέτησε 30 ένοπλους επικεφαλής κινημάτων που δρούσαν στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ τόνισε ότι θα απαντήσει σθεναρά «σε οποιαδήποτε παραβίαση» της εκεχειρίας.

Από την άλλη, η Χαμάς απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ένα περιστατικό που φάνηκε να αποτελεί «πυροδότη» - έστω στα λόγια - των επιθέσεων, τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη στη Ράφα.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν χθες στις 15:45 στη Ράφα, όπου ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποιεί επιχειρήσεις για την εξάρθρωση υποδομών και τούνελ της Χαμάς τα οποία βρίσκονται ανατολικά της «κίτρινης γραμμής».

Η γραμμή αυτή ορίζει την περιοχή πέρα από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις στο εσωτερικό του παλαιστινιακού θύλακα με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας.

Η πηγή αυτή έκανε λόγο για «εχθρικά» πυρά εναντίον κτιρίου και ενός οχήματος «που προκάλεσαν τον θάνατο ενός στρατιώτη» καθώς και για την εκτόξευση «πολλών» αντιαρματικών ρουκετών εναντίον τεθωρακισμένου.

Ο Μπεν-Γκβιρ επικρίνει τον Νετανιάχου γιατί δεν επέστρεψε σε «πλήρη πόλεμο» στη Γάζα

Οι δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ επιβεβαιώνουν πως η κυβέρνησή του δεν ήθελε την εκεχειρία, αλλά τη «φορτώθηκε» λόγω πίεσης των ΗΠΑ. Και παρά το γεγονός ότι τους ευνοεί πλήρως καθώς εγγυάται τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνεχίζουν να την κουρελιάζουν.

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επέκρινε τον Νετανιάχου για την αποτυχία του να επιστρέψει σε «πλήρη πόλεμο» στη Γάζα, μετά τις δηλώσεις του ισραηλινού στρατού ότι η εκεχειρία ισχύει κανονικά.

«Για άλλη μια φορά, η Χαμάς δολοφονεί έναν από τους στρατιώτες μας κατά τη διάρκεια μιας "εκεχειρίας" και για άλλη μια φορά, ο πρωθυπουργός επιλέγει να ολοκληρώσει το περιστατικό με μια "μετρημένη απάντηση" και άμεση επιστροφή στην εκεχειρία, συνεχίζοντας παράλληλα να επιτρέπει την "ανθρωπιστική" βοήθεια, αντί να επιστρέψει σε πόλεμο πλήρους κλίμακας και να προσπαθήσει να επιτύχει γρήγορα τον πρωταρχικό στόχο: την καταστροφή της Χαμάς», έγραψε ο υπουργός στο X.

Πρόσθεσε ότι εάν ο Νετανιάχου εγκαταλείψει τον στόχο της διάλυσης της Χαμάς, «η κυβέρνηση δεν θα έχει κανένα δικαίωμα ύπαρξης».

Χθες Τρίτη το βράδυ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επεσήμανε ότι η Χαμάς επιτέθηκε εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και «θα το πληρώσει ακριβά».

«Το Ισραήλ έπρεπε να απαντήσει»

Εικόνες που μετέδωσε το AFP δείχνουν τραυματίες να διακομίζονται στο νοσοκομείο αλ Άντουα στη Νουσεϊράτ, στο κέντρο της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, ο Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε ότι «σε λιγότερες από 12 ώρες τουλάχιστον 104 νεκροί μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, ανάμεσά τους 46 παιδιά, πολλές γυναίκες και ηλικιωμένοι μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα».

Πηγές από πέντε νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα που δέχθηκαν θύματα επιβεβαίωσαν τον αριθμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα πλήγματα δεν θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία.

«Όπως κατάλαβα, σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη», επεσήμανε μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος. «Οπότε οι Ισραηλινοί απάντησαν και έπρεπε να απαντήσουν. Όταν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να απαντούν», σχολίασε.

«Αν (οι μαχητές της Χαμάς) είναι καλοί, θα είναι ευτυχισμένοι και, αν δεν είναι καλοί, θα τους τελειώσουμε, οι ζωές τους θα τελειώσουν», υπογράμμισε ο Τραμπ.