Γάζα: Ο IDF τώρα «εφαρμόζει» την εκεχειρία, αφού σκότωσε δεκάδες άτομα

Κατάπαυση πυρός κατά το δοκούν από το Ισραήλ • Μετά τα σαρωτικά πλήγματα των τελευταίων ωρών, ο IDF εμφανίζεται τώρα ως τιμητής της συμφωνίας

Τρομακτικά πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, με μόνιμο θύμα τον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος μετράει κι άλλα θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε να εφαρμόζει ξανά την εκεχειρία, αφού, βέβαια, είχε προλάβει να κάνει σαρωτικά πλήγματα στην περιοχή, σκοτώνοντας 90 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά.

Με ανακοίνωση στο Χ ο IDF αναφέρει ότι «εφαρμόζει ξανά τη συμφωνία», ενώ δικαιολογώντας το νέο αιματοκύλισμα ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε χτυπήματα κατά «περισσότερων από 30 τρομοκρατών που βρίσκονταν σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στη Λωρίδα της Γάζας».

Μετά τα χθεσινά χτυπήματα που ήλθαν έπειτα από κατηγορίες κατά της Χαμάς ότι σκηνοθετεί την παράδοση σορών ομήρων, ήρθε σήμερα η είδηση πως ο IDF προχώρσε σε νέες επιθέσεις μετά τον θάνατο 37χρονου στρατιώτη σε «μάχη» στα νότια της Λωρίδας.

«Πράσινο φως» και... όλα καλά

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις φονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, μέσα στο Air Force One καθώς ταξίδευε από την Ιαπωνία στη Νότια Κορέα.

«Από όσο καταλαβαίνω, σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Έτσι, οι Ισραηλινοί αντεπιτίθενται και θα πρέπει να αντεπιτίθενται. Όταν συμβεί αυτό, θα πρέπει να αντεπιτίθενται», πρόσθεσε.

«Τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πρέπει να καταλάβετε ότι η Χαμάς είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι στη Μέση Ανατολή και πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά».

Η Χαμάς, ωστόσο, αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, στη νότια Γάζα, και σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Αν (η Χαμάς) είναι καλοί, θα είναι ευτυχισμένοι και αν δεν είναι καλοί, θα εξοντωθούν, οι ζωές τους θα τερματιστούν», είπε ο Τραμπ.

«Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη στον Ισραηλινό στρατιώτη, αλλά λένε ότι ήταν πυρά ελεύθερου σκοπευτή. Και ήταν αντίποινα γι' αυτό, και νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό», κατέληξε.

«Προσπαθεί σκόπιμα να υπομονεύσει την εκεχειρία»

Αναλυτής και συνεργάτης του Κέντρου Ανθρωπιστικών Σπουδών, δήλωσε πως το Ισραήλ προσπαθεί σκόπιμα να υπομονεύσει την κατάπαυση πυρός, που πρόκειται για μια συμφωνία στην οποία οι ΗΠΑ το «έσυραν» χωρίς να το θέλει.

Σύμφωνα με τον Μουέν Ραμπανί, το Ισραήλ «δεν είχε ποτέ εκπληρώσει καμία από τις δεσμεύσεις του» βάσει της συμφωνίας.

«Υπήρξε εκεχειρία, αλλά έχει ήδη σκοτώσει πάνω από 100 Παλαιστίνιους», είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν είχε επίσης αποσυρθεί από τη συμφωνημένη γραμμή στη Γάζα ούτε είχε επιτρέψει την είσοδο της συμφωνημένης ποσότητας βοήθειας στη Λωρίδα.

«Τώρα χρησιμοποιεί αυτό το πρόσχημα, αφενός, της παρεμπόδισης της εισόδου του βαρέος εξοπλισμού που απαιτείται για την αναζήτηση πτωμάτων κάτω από 61 εκατομμύρια τόνους ερειπίων και των απολύτως αναμενόμενων καθυστερήσεων στην ανάκτηση αυτών των πτωμάτων ως δικαιολογία για να διαβρώσει τη συμφωνία», είπε.

Είπε ότι ήταν «αρκετά σαφές ότι το Ισραήλ δεν αισθάνεται ότι είναι απλώς σε θέση να αποκηρύξει μονομερώς» την κατάπαυση του πυρός. «Επομένως, αυτό που βλέπουμε είναι μια σταδιακή εντατικοποίηση της διαδικασίας διάβρωσης», είπε. «Το βασικό ζήτημα εδώ τώρα είναι πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες...».