Το δράμα σε επανάληψη: Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Βόμβα έσκασε πίσω ακριβώς από το προσφάτως ανακαινισμένο νοσοκομείο αλ Σίφα • Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Η εντολή του αδίστακτου Νετανιάχου μετουσιώθηκε σε πράξη, καθώς ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ένα κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Reuters, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον τρεις αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν πίσω ακριβώς από το νοσοκομείο αλ Σίφα, κάτι που σημαίνει πως για ακόμη μια φορά το Ισραήλ στοχοθέτησε υγειονομική μονάδα.

Αφορμή για τη νέα ισραηλινή επίθεση, η οποία συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, ήταν η κατηγορία από την ισραηλινή πλευρά πως το φέρετρο που παραδόθηκε την περασμένη νύχτα περιέχει λείψανα ομήρου, τη σορό του οποίου είχαν ανακτήσει οι ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους που δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο και ότι το πτώμα του ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Αμέσως οι ακραίοι Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσαν να ξεκινήσουν εκ νέου τα πλήγματα στη Γάζα, με τον Νετανιάχου να καλεί σε έκτακτη σύσκεψη, στην οποία, προφανώς, αποφασίστηκε νέα κλιμάκωση των επιθέσεων.

Παραμένει άγνωστο εάν το Τελ Αβίβ πήρε το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον για τον νέο γύρο επιθετικότητας.

Από την πλευρά της, η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τα λείψανα ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, είπε ότι η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί πρόκληση για την οργάνωση εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, "η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κατά το συντομότερο δυνατό", όπως είπε στο Reuters.

Ο Νετανιάχου πάντως ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει αργότερα σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να αποφασιστούν "τα επόμενα βήματα του Ισραήλ".