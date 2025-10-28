Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα ισχυρά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις για τις επιστροφές των νεκρών ομήρων • Τι απαντά η ισλαμιστική οργάνωση

Νέος γύρος κλιμάκωσης στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι διέταξε τον στρατό του να πραγματοποιήσει άμεσα «ισχυρή πλήγματα» στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρεται ότι «μετά από συνεδριάσεις με τις αρχές ασφαλείας ο πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να πραγματοποιήσει άμεσα ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας».

Οι καταγγελίες για τα λείψανα ομήρου

Η σημερινή απόφαση για κλιμάκωση έρχεται μετά από καταγγελίες της ισραηλινής πλευράς ότι το φέρετρο που παραδόθηκε την περασμένη νύχτα περιέχει λείψανα ομήρου, τη σορό του οποίου είχαν ανακτήσει οι ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους που δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο και ότι το πτώμα του ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Αμέσως οι ακραίοι Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσαν να ξεκινήσουν εκ νέου τα πλήγματα στη Γάζα, με τον Νετανιάχου να καλεί σε έκτακτη σύσκεψη, στην οποία, προφανώς, αποφασίστηκε νέα κλιμάκωση των επιθέσεων.

Παραμένει άγνωστο εάν το Τελ Αβίβ πήρε το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον για τον νέο γύρο επιθετικότητας.

Από την πλευρά της, η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τα λείψανα ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, είπε ότι η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί πρόκληση για την οργάνωση εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, "η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κατά το συντομότερο δυνατό", όπως είπε στο Reuters.

Ο Νετανιάχου πάντως ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει αργότερα σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να αποφασιστούν "τα επόμενα βήματα του Ισραήλ".

Η απάντηση της Χαμάς

Η ισλαμιστική οργάνωση κατηγόρησε το Τελ Αβίβ ότι εμποδίσει τις προσπάθειες για ανάκτηση των σορών, καθώς μπλοκάρει την είσοδο βαριών μηχανημάτων στη Λωρίδα, ενώ δεν δίνει άδεια και σε ειδικές ομάδες, ανάμεσά τους και προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού, να μπουν σε αυτές τις περιοχές.

Σε ανακοίνωση η Χαμάς απαντά στο Ισραήλ με την κατηγορία ότι «προσπαθεί να δημιουργήσει ψεύτικες προφάσεις για να προχωρήσει σε νέα επιθετικά βήματα κατά του λαού μας και να παραβιάσει βίαια την κατάπαυση πυρός. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων καλούμε τους διαμεσολαβητές και τις εγγυήτριες δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι σήμερα στις 8 το βράδυ θα παραδώσει ακόμη μια σορό ομήρου.

Ένα βίντεο από τη Γάζα

Οι ισραηλινές αρχές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο, όπως ισχυρίζονται, καταγράφει τις κινήσεις μελών της Χαμάς, οι οποίοι επιχειρούν να σκηνοθετήσουν την ανάκτηση σορού ομήρου.

Η αυθεντικότητα του βίντεο από drone δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους φορείς.