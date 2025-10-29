«Πνίγεται» στο αίμα η εκεχειρία: Τουλάχιστον 90 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις

Επαναλαμβάνονται οι σκηνές τραγωδίας για τον πολύπαθο λαό • 24 παιδιά ανάμεσα στα θύματα • Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι «απάντησε» στον θάνατο ενός στρατιώτη στη Ράφα, λαμβάνοντας και την έγκριση του Τραμπ • Η Χαμάς αρνήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση, δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην εκεχειρία.

Κουρελόχαρτο έκανε η ισραηλινή κυβέρνηση τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, που συνεχίζει να παίζει «παιχνίδια» με το μέλλον του παλαιστινιακού λαού και να δικαιολογεί τις δολοφονίες ακόμα και μικρών παιδιών, λέγοντας πως στοχεύει «τρομοκράτες» της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των παλαιστινιακών ιατρικών αρχών, το τελευταίο 24ωρο έχουν σκοτωθεί 90 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και 24 παιδιά.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, τουλάχιστον 42 σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην κεντρική Γάζα, 31 στα βόρεια και 18 στο νότιο τμήμα.

Νωρίτερα, πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε μία από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις, όταν ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν μια σκηνή εκτοπισμένων στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο ενός 37χρονου στρατιώτη σε «μάχη» στα νότια της Λωρίδας, διατάζοντας επιθέσεις μετά το περιστατικό.

«Προσπαθεί σκόπιμα να υπομονεύσει την εκεχειρία»

Αναλυτής και συνεργάτης του Κέντρου Ανθρωπιστικών Σπουδών, δήλωσε πως το Ισραήλ προσπαθεί σκόπιμα να υπομονεύσει την κατάπαυση πυρός, που πρόκειται για μια συμφωνία στην οποία οι ΗΠΑ το «έσυραν» χωρίς να το θέλει.

Σύμφωνα με τον Μουέν Ραμπανί, το Ισραήλ «δεν είχε ποτέ εκπληρώσει καμία από τις δεσμεύσεις του» βάσει της συμφωνίας.

«Υπήρξε εκεχειρία, αλλά έχει ήδη σκοτώσει πάνω από 100 Παλαιστίνιους», είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν είχε επίσης αποσυρθεί από τη συμφωνημένη γραμμή στη Γάζα ούτε είχε επιτρέψει την είσοδο της συμφωνημένης ποσότητας βοήθειας στη Λωρίδα.

«Τώρα χρησιμοποιεί αυτό το πρόσχημα, αφενός, της παρεμπόδισης της εισόδου του βαρέος εξοπλισμού που απαιτείται για την αναζήτηση πτωμάτων κάτω από 61 εκατομμύρια τόνους ερειπίων και των απολύτως αναμενόμενων καθυστερήσεων στην ανάκτηση αυτών των πτωμάτων ως δικαιολογία για να διαβρώσει τη συμφωνία», είπε.

Είπε ότι ήταν «αρκετά σαφές ότι το Ισραήλ δεν αισθάνεται ότι είναι απλώς σε θέση να αποκηρύξει μονομερώς» την κατάπαυση του πυρός. «Επομένως, αυτό που βλέπουμε είναι μια σταδιακή εντατικοποίηση της διαδικασίας διάβρωσης», είπε. «Το βασικό ζήτημα εδώ τώρα είναι πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες...».

...και οι ΗΠΑ αντέδρασαν δίνοντας «πράσινο φως»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις φονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, μέσα στο Air Force One καθώς ταξίδευε από την Ιαπωνία στη Νότια Κορέα.

«Από όσο καταλαβαίνω, σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Έτσι, οι Ισραηλινοί αντεπιτίθενται και θα πρέπει να αντεπιτίθενται. Όταν συμβεί αυτό, θα πρέπει να αντεπιτίθενται», πρόσθεσε.

«Τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πρέπει να καταλάβετε ότι η Χαμάς είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι στη Μέση Ανατολή και πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά».

Η Χαμάς, ωστόσο, αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, στη νότια Γάζα, και σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Αν (η Χαμάς) είναι καλοί, θα είναι ευτυχισμένοι και αν δεν είναι καλοί, θα εξοντωθούν, οι ζωές τους θα τερματιστούν», είπε ο Τραμπ.

«Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη στον Ισραηλινό στρατιώτη, αλλά λένε ότι ήταν πυρά ελεύθερου σκοπευτή. Και ήταν αντίποινα γι' αυτό, και νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό», κατέληξε.