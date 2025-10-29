Αθήνα, 20°C
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Πακιστάν - Αφγανιστάν
AP Photo/Siddiqullah Alizai

Πακιστάν: Ναυάγησαν οι συνομιλίες για μόνιμη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Τεταμένο ξανά το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών • «Η αφγανική πλευρά δεν παρείχε διαβεβαιώσεις και κατέφυγε σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών».

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας διαρκείας, μετά τις πρόσφατες πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών, ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε η πακιστανική κυβέρνηση.

«Δυστυχώς, η αφγανική πλευρά δεν παρείχε διαβεβαιώσεις (…) και κατέφυγε σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, υπεκφυγές και τεχνάσματα», δήλωσε ο πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης Ατάουλα Τάραρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ύστερα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση», σύμφωνα με τον πακιστανό υπουργό.

Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει πρόσφατα στη Ντόχα σε κατάπαυση πυρός ύστερα από πολυήμερες εχθροπραξίες κατά τις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, στο χειρότερο κύμα βίας αφότου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021 στο Αφγανιστάν.

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν όταν το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από τους Ταλιμπάν να πατάξουν τους ισλαμιστές που όπως λέει εξαπολύουν διασυνοριακές επιθέσεις εναντίον πακιστανικών δυνάμεων. Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην άλλη πλευρά των συνόρων και ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές που βάζουν στο στόχαστρο πακιστανικές δυνάμεις. Οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες και λένε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν παραβιάζουν την αφγανική κυριαρχία.

