Εκεχειρία μεταξύ Πακιστάν - Αφγανιστάν, μεσολάβησαν Κατάρ - Τουρκία

Και επισήμως υπογράφηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών, μετά από δεκάδες νεκρούς και εν μέσω μιας τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Ντόχα, έπειτα από μια εβδομάδα σφοδρών και αιματηρών συγκρούσεων κατά μήκος της αμφισβητούμενης μεθοριακής τους γραμμής.

Η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών ήρθε με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συγκρότηση μηχανισμών για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπονται κι άλλες συναντήσεις τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εκεχειρίας και η αξιόπιστη εφαρμογή της.

Η άμεση κατάπαυση του πυρός υπογράφηκε σε επίπεδο υπουργών Άμυνας

Για τις διαπραγματεύσεις, μια «υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του Ισλαμικού Εμιράτου (σ.σ. Αφγανιστάν), με επικεφαλής τον αξιότιμο υπουργό Άμυνας Μαουλάουι Μοχάμαντ Γιακούμπ Μουτζαχίντ», πήγε στη Ντόχα.

Το Πακιστάν εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Άμυνας Χαγουάτζα Ασίφ ο οποίος ισχυρίστηκε πριν αναχωρήσει ότι «η Καμπούλ χρησιμοποιείται ως μεσάζων από την Ινδία. «Έχω τις αμφιβολίες μου ότι αυτή η εκεχειρία θα κρατήσει, καθώς αυτή τη στιγμή όλες οι αποφάσεις των Ταλιμπάν χρηματοδοτούνται από το Δελχί» είπε σχετικά.

Πώς ξεκίνησαν οι συγκρούσεις

Οι συγκρούσεις της περασμένης εβδομάδας - οι χειρότερες μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στο Καμπούλ το 2021 - άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι επιτρέπει σε ένοπλες ομάδες να χρησιμοποιούν αφγανικό έδαφος ως ορμητήριο για επιθέσεις, με στόχο την ανατροπή της πακιστανικής κυβέρνησης.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι το Πακιστάν διαδίδει παραπληροφόρηση και φιλοξενεί μαχητές συνδεδεμένους με το Ισλαμικό Κράτος (ISIL/ISIS), οι οποίοι υπονομεύουν την σταθερότητα και την κυριαρχία του Αφγανιστάν.