Χωρίς αποτέλεσμα οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Οι συνομιλίες μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν στην Κωνσταντινούπολη με στόχο της επίτευξη μακροπρόθεσμης ανακωχής τερματίστηκαν χωρίς να υπάρξει λύση, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση του θέματος, σε ένα πλήγμα για την ειρήνη στην περιοχή μετά από φονικές συγκρούσεις αυτό τον μήνα.

Οι συνομιλίες είχαν στόχο την επίτευξη μιας ειρήνης διαρκείας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών της Νότιας Ασίας έπειτα από πολυήμερες συνοριακές συγκρούσεις από τις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι στο χειρότερο αυτό κύμα βίας μετά την κατάληψη της εξουσίας της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν το 2021.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε εκεχειρία στη Ντόχα στις 19 Οκτωβρίου αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό έδαφος σε ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και του Κατάρ στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσαν πηγές από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν που ενημερώθηκαν για το θέμα, με την κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για την αποτυχία.

Πηγή από τις πακιστανικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε ότι οι Ταλιμπάν ήταν απρόθυμοι να δεσμευθούν ότι θα θέσουν υπό έλεγχο τους Πακιστανούς Ταλιμπάν, μια ξεχωριστή ένοπλη ομάδα εχθρική προς το Πακιστάν που, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, λειτουργεί ατιμωρητί εντός του Αφγανιστάν.

Αφγανική πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε ότι οι συζητήσεις τερματίστηκαν ύστερα από «έντονη φραστική αντιπαράθεση» για το θέμα.

Εκπρόσωποι από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν και το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν, από τον στρατό, το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν μετά την αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν αυτό τον μήνα στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, με στόχο τον επικεφαλής των Πακιστανών Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν απάντησαν με επιθέσεις σε πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις κατά μήκος των συνόρων μήκους 2.600 χιλιομέτρων.