Δυτική Όχθη: Η βία της ελιάς – Έποικοι με την κάλυψη του IDF τρομοκρατούν Παλαιστίνιους

Εκτός ελέγχου η κατάσταση με τις επιθέσεις φασιστών Ισραηλινών κατά Παλαιστινίων σε κατεχόμενα εδάφη • Με αίμα βάφτηκαν οι αγροτικές εργασίες και φέτος

Όσο τα φώτα του πλανήτη παραμένουν στραμμένα στην γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ έχει ανεβάσει κατακόρυφα τα επίπεδα της βίας και στη Δυτική Όχθη, αποδεικνύοντας το οργανωμένο σχέδιο τρομοκράτησης και απομάκρυνσης Παλαιστινίων από τα εδάφη τους.

Χιλιάδες επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες ένας νέος κύκλος βίας κλιμακώνεται.

Αφορμή αποτελούν οι αγροτικές εργασίες και το μάζεμα του καρπού της ελιάς, με αφιονισμένους εποίκους, στην πλειονότητά τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, να επιτίθεται συστηματικά σε Παλαιστίνιους που προσπαθούν να μαζέψουν τα χωράφια τους. Όλα αυτά με την κάλυψη και σε ορισμένες περιπτώσεις και τη συμμετοχή των κατοχικών δυνάμεων του IDF.

Σήμερα ακόμη δύο άνθρωποι βρέθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση εποίκων στην περιοχή Καλκίγια της Δυτικής Όχθης.

Ένας 45χρονος και ένας 49χρονος δέχθηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους εποίκους, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις κάλυψαν τους επιτιθέμενους και προσπάθησαν να εμποδίσουν τους Παλαιστινίους από το να μαζέψουν τις ελιές. Ο IDF μπήκε στα βορειοδυτικά και εμπόδισε την πρόσβαση των αγροτών στα χωράφια τους.

Στο σημείο βρέθηκαν και αλληλέγγυοι οι οποίοι προσπάθησαν να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους, δέχθηκαν λεκτικές επιθέσεις από εποίκους, μέχρι ο IDF να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει δακρυγόνα για να τους διαλύσει.

Μόνο τη φετινή περίοδο μαζέματος, όπως καταγγέλλουν οι παλαιστινιακές αρχές, έχουν σημειωθεί 259 ανάλογες επιθέσεις κατά αγροτών σε περιοχές της Δυτικής Όχθης.

Η ελιά είναι ένα από τα τελευταία «σύμβολα» ιδιοκτησίας που έχουν απομείνει στους Παλαιστίνιους με τις επιθέσεις των εποίκων να προκαλούν, ουσιαστικά, βίαιη απομάκρυνσή τους από τη γη που καλλιεργούν και να δημιουργεί ένα γενικότερο κλίμα τρομοκρατίας. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που χωράφια διαλύονται και δέντρα κόβονται προκειμένου να προχωρήσουν τα παράνομα εποικιστικά σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Χαρακτηριστική η ατάκα της Ασάφ Αμπού, 53χρονου θύματος βίας εποίκων, η οποία δήλωνε πρόσφατα «όταν κόβουν τις ελιές μας, αισθάνομαι να να μου βγάζουν τα μάτια.

Οι ελιές είναι τόσο σημαντικές για εμάς, όσο και τα ίδια μας τα παιδιά».