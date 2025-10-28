Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.6° 22.8°
3 BF
41%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.1°
4 BF
44%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.6° 21.0°
3 BF
64%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
59%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
68%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
0 BF
58%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
15°C
15.4° 15.4°
3 BF
44%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
72%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.5°
5 BF
53%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.9° 21.1°
2 BF
62%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
56%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
20°C
21.5° 19.7°
2 BF
56%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
68%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
40%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.3° 20.1°
2 BF
57%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.8°
4 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.3°
3 BF
31%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.8° 14.3°
3 BF
68%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
68%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
58%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Δυτική Όχθη
Ισραηλινοί έποικοι μπλοκάρουν τον δρόμο που συνδέει τους Παλαιστινίους με τους ελαιώνες τους και βγάζουν φωτογραφίες ακτιβιστές. | (AP Photo/Nasser Nasser)

Δυτική Όχθη: Η βία της ελιάς – Έποικοι με την κάλυψη του IDF τρομοκρατούν Παλαιστίνιους

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Εκτός ελέγχου η κατάσταση με τις επιθέσεις φασιστών Ισραηλινών κατά Παλαιστινίων σε κατεχόμενα εδάφη • Με αίμα βάφτηκαν οι αγροτικές εργασίες και φέτος

Όσο τα φώτα του πλανήτη παραμένουν στραμμένα στην γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ έχει ανεβάσει κατακόρυφα τα επίπεδα της βίας και στη Δυτική Όχθη, αποδεικνύοντας το οργανωμένο σχέδιο τρομοκράτησης και απομάκρυνσης Παλαιστινίων από τα εδάφη τους.

Χιλιάδες επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες ένας νέος κύκλος βίας κλιμακώνεται.

Αφορμή αποτελούν οι αγροτικές εργασίες και το μάζεμα του καρπού της ελιάς, με αφιονισμένους εποίκους, στην πλειονότητά τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, να επιτίθεται συστηματικά σε Παλαιστίνιους που προσπαθούν να μαζέψουν τα χωράφια τους. Όλα αυτά με την κάλυψη και σε ορισμένες περιπτώσεις και τη συμμετοχή των κατοχικών δυνάμεων του IDF.

Σήμερα ακόμη δύο άνθρωποι βρέθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση εποίκων στην περιοχή Καλκίγια της Δυτικής Όχθης. 

Ένας 45χρονος και ένας 49χρονος δέχθηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους εποίκους, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις κάλυψαν τους επιτιθέμενους και προσπάθησαν να εμποδίσουν τους Παλαιστινίους από το να μαζέψουν τις ελιές. Ο IDF μπήκε στα βορειοδυτικά και εμπόδισε την πρόσβαση των αγροτών στα χωράφια τους.

Στο σημείο βρέθηκαν και αλληλέγγυοι οι οποίοι προσπάθησαν να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους, δέχθηκαν λεκτικές επιθέσεις από εποίκους, μέχρι ο IDF να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει δακρυγόνα για να τους διαλύσει.

Μόνο τη φετινή περίοδο μαζέματος, όπως καταγγέλλουν οι παλαιστινιακές αρχές, έχουν σημειωθεί 259 ανάλογες επιθέσεις κατά αγροτών σε περιοχές της Δυτικής Όχθης. 

Η ελιά είναι ένα από τα τελευταία «σύμβολα» ιδιοκτησίας που έχουν απομείνει στους Παλαιστίνιους με τις επιθέσεις των εποίκων να προκαλούν, ουσιαστικά, βίαιη απομάκρυνσή τους από τη γη που καλλιεργούν και να δημιουργεί ένα γενικότερο κλίμα τρομοκρατίας. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που χωράφια διαλύονται και δέντρα κόβονται προκειμένου να προχωρήσουν τα παράνομα εποικιστικά σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Χαρακτηριστική η ατάκα της Ασάφ Αμπού, 53χρονου θύματος βίας εποίκων, η οποία δήλωνε πρόσφατα «όταν κόβουν τις ελιές μας, αισθάνομαι να να μου βγάζουν τα μάτια.

Οι ελιές είναι τόσο σημαντικές για εμάς, όσο και τα ίδια μας τα παιδιά».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Δυτική Όχθη: Η βία της ελιάς – Έποικοι με την κάλυψη του IDF τρομοκρατούν Παλαιστίνιους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual