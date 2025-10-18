Κυνικά «παιχνίδια» Ισραήλ με το κρίσιμο πέρασμα στη Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Μπορεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας να προβλέπει την είσοδο ευρείας ανθρωπιστικής βοήθειας –ζωτικής σημασίας για τον άμαχους Παλαιστίνιους– ωστόσο το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει όλες τις διόδους στον θύλακα και να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των φορτηγών.

Ένα από τα πλέον κρίσιμα μεθοριακά περάσματα για την είσοδο της βοήθειας, είναι αυτό της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας, καθώς συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν επιτακτικά να ανοίξουν όλα τα περάσματα και ειδικά της Ράφα, τη στιγμή που η πείνα θερίζει και που –σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας– οι μολυσματικές ασθένειες «ξεφεύγουν από τον έλεγχο».

Αγνώριστες από το ξύλο και τα βασανιστήρια σορούς επέστρεψε το Ισραήλ στις οικογένειες των Παλαιστινίων • Οι σοβαρότατες καταγγελίες και η ανάγκη να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων.https://t.co/s4sAztD1Aj — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 18, 2025

Μέσα σε αυτό το κλίμα, προκάλεσε έκρηξη χαράς στους αμάχους η ανακοίνωση της παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο, ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα επαναλειτουργήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου. Το πέρασμα παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024 και μετά την επαναλειτουργία του οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν στην Αίγυπτο θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Γάζα, πρόσθεσε η πρεσβεία.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας δημιούργησε ελπίδες σε οικογένειες πως θα ενωθούν ξανά. Σημειώνεται ότι είναι πολλές οι οικογένειες που χωρίστηκαν εξαιτίας του πολέμου και της ισραηλινής γενοκτονίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών και που βρίσκονται πλέον «μοιρασμένες» μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα, της Αιγύπτου και του υπόλοιπου κόσμου. Για τους αμάχους, λοιπόν, η εν λόγω πληροφορία έδωσε ελπίδες πως θα αγκαλιάσουν ξανά, επιτέλους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ωστόσο, το γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας». Χρησιμοποιώντας την περαιτέρω εξαθλίωση των αμάχων ως «όπλο», το Ισραήλ πρόσθεσε κυνικά ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις με τυφλά χτυπήματα κατά αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα.