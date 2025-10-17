ΠΟΥ: Εκτός ελέγχου οι μολυσματικές νόσοι στη Γάζα

Παράλληλα ούτε η μισή ανθρωπιστική βοήθεια δε μπαίνει στη λωρίδα, ενώ η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να πιέσουντο Ισραήλ για προσήλωση στη συμφωνία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι οι μολυσματικές ασθένειες στη Γάζα «ξεφεύγουν από τον έλεγχο», με μόνο 13 από τα 36 νοσοκομεία της περιοχής να λειτουργούν μερικώς.

«Μηνιγγίτιδα, διάρροια, λοιμώξεις του αναπνευστικού... μιλάμε για τεράστιο όγκο εργασίας», δήλωσε η Χάναν Μπάλκι, περιφερειακή διευθύντρια του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ, στο AFP.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι αύξησε τις παραδόσεις ιατρικών προμηθειών σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι: «Αυτή την εβδομάδα, περισσότερες από 220 παλέτες βασικών φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών απεστάλησαν από τη νότια αποθήκη μας για συνεργάτες που υποστηρίζουν νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα».

Ούτε η μισή ανθρωπιστική βοήθεια δε μπαίνει στη λωρίδα

Όπως είναι γνωστό, η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν είναι αρκετή, καθώς το Ισραήλ εμποδίζει τα φορτηγά να περάσουν στη Γάζα ή τα καθυστερεί, αφήνοντάς τα να περιμένουν στο πέρασμα Κισουφίμ.

Πρόκειται για ένα από τα σημεία διέλευσης από όπου τα φορτηγά εισέρχονται στο Ισραήλ, φορτώνουν βοήθεια από την ισραηλινή πλευρά και επιστρέφουν για να παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρουν.

Τα φορτηγά περιμένουν ώρες ολόκληρες για να δοθεί το πράσινο φως από την ισραηλινή πλευρά ώστε να περάσουν στη Γάζα.

Υποτίθεται ότι 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα κάθε μέρα, αλλά ο πραγματικός αριθμός είναι λιγότερα από 300, μεταδίδουν ανταποκριτές του Al Jazeera.

Βέβαια, ακόμα και 600 φορτηγά δεν είναι αρκετά, δεδομένης της ζήτησης επί τόπου. Υπάρχουν επίσης πολλοί περιορισμοί στην ποσότητα και το περιεχόμενο ορισμένων προϊόντων.

Χαμάς: Να πιεστεί το Ισραήλ για προσήλωση στη συμφωνία

Η Χαμάς κάλεσε την Παρασκευή τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για τα επόμενα βήματα που προβλέπει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα και πάλι της μεθορίου, η είσοδος της βοήθειας, η εγκαθίδρυση μιας διοίκησης και η ολοκλήρωση της αποχώρησης του Ισραήλ.

Βήματα της εφαρμογής της εκεχειρίας καθυστερούν εν μέρει εξαιτίας των ισραηλινών κατηγοριών ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές καθυστερούν υπερβολικά στην παράδοση σορών νεκρών ομήρων. Το Ισραήλ δήλωσε την Πέμπτη, πως ετοιμάζεται για το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο ώστε να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να εισέρχονται και να εξέρχονται, όμως δεν ανέφερε ημερομηνία καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.Άλλα άλυτα στοιχεία του σχεδίου περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των μαχητών και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στην παράδοση των σορών όλων των υπόλοιπων ομήρων, όμως είπε πως αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο.