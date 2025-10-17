Το «τέρας» επιστρέφει στη Γάζα: Βομβαρδισμοί και εμπόδια στη διανομή τροφίμων

Το Ισραήλ επαληθεύει τους φόβους για την εφαρμογή του σχεδίου «ειρήνης» • Ο στρατός κρατά τουλάχιστον τα μισά φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εκτός Γάζας • Όλοι είναι έτοιμοι για το άνοιγμα της Ράφα, εκτός από την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Το Ισραήλ συνεχίζει να αφήνει τα γενοκτονικά του αποτυπώματα εντός της Γάζας, με την εκεχειρία να βρίσκεται στον «αέρα», την ίδια στιγμή που η Χαμάς δηλώνει πως δεσμεύεται για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα.

Παρόλο που το «σχέδιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει την «ανεμπόδιστη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας» εντός του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς και το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, το Ισραήλ εξακολουθεί να «κουρελιάζει» και τους δύο όρους, με το μέλλον του παλαιστινιακού λαού να είναι αβέβαιο.

Την ίδια ώρα, οι απειλές στη Χαμάς για στρατιωτικές επιχειρήσεις αν η οργάνωση δεν τηρήσει τη συμφωνία, δεν βρίσκουν κανένα αντίκρισμα. Αντιθέτως, η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι αυτή που συνεχίζει να βομβαρδίζει τον πολύπαθο λαό της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ανατολικές περιοχές της Shujayea στη βόρεια Γάζα. Ενώ, χθες τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, παρά την εκεχειρία.

Δεν ανοίγουν τη Ράφα

Παράλληλα, το Ισραήλ εξακολουθεί να μην συνεργάζεται στο αίτημα του ανοίγματος της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, ένα σημαντικό πέρασμα εισόδου και εξόδου για τους Παλαιστίνιους μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας.

Όλοι είναι έτοιμοι για αυτό, από την ΕΕ, την Αίγυπτο, μέχρι την Παλαιστινιακή Αρχή που δηλώνει πως θα αναλάβει την ευθύνη για τον έλεγχο των διαβατηρίων.

Το άνοιγμα της Ράφα πρόκειται για ζωτικής σημασίας μέτρο, καθώς τουλάχιστον 170.000 Παλαιστίνιοι είναι τραυματισμένοι. Πολλοί από αυτούς χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα εκτός Γάζας. Η εκκένωσή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω του συγκεκριμένου περάσματος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, η Ράφα θα ξανανοίξει «πιθανότατα την Κυριακή. Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες και τις συμφωνίες γι' αυτό», χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ημερομηνία.

Οι ισραηλινές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας της διάβασης θα γίνει γνωστή «σε μεταγενέστερο χρόνο».

Λιγότερα από τα μισά φορτηγά βοήθειας μπαίνουν στη Γάζα

Η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν είναι αρκετή, καθώς το Ισραήλ εμποδίζει τα φορτηγά να περάσουν στη Γάζα ή τα καθυστερεί, αφήνοντάς τα να περιμένουν στο πέρασμα Κισουφίμ.

Πρόκειται για ένα από τα σημεία διέλευσης από όπου τα φορτηγά εισέρχονται στο Ισραήλ, φορτώνουν βοήθεια από την ισραηλινή πλευρά και επιστρέφουν για να παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρουν.

Τα φορτηγά περιμένουν ώρες ολόκληρες για να δοθεί το πράσινο φως από την ισραηλινή πλευρά ώστε να περάσουν στη Γάζα.

Υποτίθεται ότι 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα κάθε μέρα, αλλά ο πραγματικός αριθμός είναι λιγότερα από 300, μεταδίδουν ανταποκριτές του Al Jazeera.

Βέβαια, ακόμα και 600 φορτηγά δεν είναι αρκετά, δεδομένης της ζήτησης επί τόπου. Υπάρχουν επίσης πολλοί περιορισμοί στην ποσότητα και το περιεχόμενο ορισμένων προϊόντων.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) αναφέρει ότι διαθέτει προμήθειες τριών μηνών

Η υπηρεσία τροφίμων του ΟΗΕ αναφέρει ότι έχει αρκετά τρόφιμα για να καλύψει όλη τη Γάζα για 3 μήνες.

«Για να συνεχίσουμε – και να φτάσουμε σε όλους – χρειαζόμαστε διαρκή πρόσβαση και ένα σταθερό λειτουργικό περιβάλλον», δήλωσε το WFP.

«Η εκεχειρία πρέπει να τηρηθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω.»

WFP is scaling up food assistance in #Gaza. We have the food, the teams and the networks to feed all of Gaza for 3 months.



To keep going — and reach everyone — we need lasting access and a stable operating environment.



The ceasefire must hold. We cannot go back. — World Food Programme (@WFP) October 17, 2025

«Ένα κιλό ντομάτες κοστίζει 15 δολάρια»

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες αναφέρει στο X ότι το τίμημα που έχει προκαλέσει η διετής καταστροφή του Ισραήλ στις γεωργικές εκτάσεις της Γάζας έχει αφήσει πολλές οικογένειες χωρίς εισόδημα.

«Ένα κιλό ντομάτες που κάποτε κόστιζε 60 σεντς, τώρα κοστίζει 15 δολάρια – αν βρεθεί ποτέ», ανέφερε η υπηρεσία. «Οι οικογένειες που κάποτε ζούσαν από τη γη τους τώρα δεν έχουν εισόδημα».

«Μέχρι να μπορέσει να ανοικοδομηθεί ο γεωργικός τομέας της Γάζας, πρέπει να υπάρχει απεριόριστη ροή βοήθειας», δήλωσε η UNRWA.