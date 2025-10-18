Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων στις ισραηλινές φυλακές

Αγνώριστες από το ξύλο και τα βασανιστήρια σορούς επέστρεψε το Ισραήλ στις οικογένειες των Παλαιστινίων • Οι σοβαρότατες καταγγελίες και η ανάγκη να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων.

Τα περισσότερα από τα σώματα των περισσότερων από 100 Παλαιστινίων νεκρών που επέστρεψε το Ισραήλ παραμένουν αγνώριστα.

Εστάλησαν πίσω στη Γάζα με αριθμούς αντί για ονόματα, αφήνοντας τις οικογένειες των αγνοούμενων να ψάχνουν απεγνωσμένα μέσα από φωτογραφίες των σορών, ελπίζοντας να αναγνωρίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από τα σημάδια στα σώματά τους– καθώς και από τις χειροπέδες και τους δεσμούς στα μάτια: είχαν βασανιστεί πριν πεθάνουν, πιθανόν και να είχαν εκτελεστεί.

Το βασανισμό επιβεβαίωσαν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που περιελάμβανε επίσης την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα.

Οι αναφορές ότι το Ισραήλ βασανίζει Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του είναι κοινές εδώ και χρόνια, και έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Ορισμένοι Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν μάλιστα υπερασπιστεί ανοιχτά την πρακτική.

Τουλάχιστον 75 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν πεθάνει στις ισραηλινές φυλακές από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά κακοποίησης ήταν ο ομαδικός βιασμός Παλαιστίνιου κρατουμένου από φρουρούς στο διαβόητο κέντρο κράτησης Σντε Τέιμαν. Βίντεο που έχει επαληθευτεί δείχνει Ισραηλινούς δεσμοφύλακες να χρησιμοποιούν τις ασπίδες τους για να κρύψουν την κάμερα, πριν προχωρήσουν στον βιασμό του θύματος, το οποίο μετά δεν μπορούσε να περπατήσει.

Εμφανή τα σημάδια της κακοποίησης

Η κατάσταση των σορών που επέστρεψε το Ισραήλ στη Γάζα είναι συγκλονιστική.

Ιατροδικαστικές ομάδες που τις εξέτασαν διαπίστωσαν σημάδια φυσικής κακοποίησης, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera.

Μερικά σώματα είχαν ακρωτηριασμένα άκρα ή δόντια, ενώ άλλα έδειχναν σημάδια καψίματος, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γάζας την Τετάρτη.

«Εγκλήματα που δεν μπορούν να κρυφτούν... Έτσι επιστράφηκαν τα σώματα των κρατουμένων της Γάζας – με δεμένα μάτια, δεμένα σαν ζώα, και εμφανή σημάδια βασανιστηρίων και καψίματος», έγραψε ο δρ Μουνίρ αλ-Μπρους, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν πέθαναν φυσικά – εκτελέστηκαν ενώ ήταν δεμένοι. Έγκλημα πολέμου που απαιτεί άμεση διεθνή έρευνα και λογοδοσία των υπευθύνων», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Ο Σάμεχ Χάμαντ, μέλος της επιτροπής που παρέλαβε τα σώματα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας, είπε πως σε μια σορός ήταν εμφανές σημάδι στο λαιμό του από το σχοινί που του είχαν τυλίξει.

Ο Ράεντ Μοχάμαντ Άμερ, της Παλαιστινιακής Εταιρείας Κρατουμένων, είπε στο Al Jazeera ότι η οργάνωσή του διαπίστωσε πως το Ισραήλ είχε εκτελέσει δεκάδες Παλαιστίνιους.

Μαρτυρίες βασανιστηρίων από απελευθερωμένους κρατουμένους

Περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι, τόσο από τη Γάζα όσο και από τη Δυτική Όχθη, απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Πολλοί είχαν απαχθεί μαζικά, και οι οικογένειές τους δεν γνώριζαν αν ήταν ζωντανοί ή νεκροί.

Ορισμένοι ήταν τόσο τραυματισμένοι που μεταφέρθηκαν απευθείας από τα λεωφορεία στα νοσοκομεία.

Ο Μαχμούντ Αμπού Φουλ είπε ότι από τα βασανιστήρια έχασε την όρασή του.

Ο Καμάλ Αμπού Σανάμπ είπε ότι έχασε πάνω από 50 κιλά.

Ο Σαλέμ Εΐντ δήλωσε ότι δεν μπορεί να ξαπλώσει ανάσκελα λόγω των χτυπημάτων.

Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem ανέφερε ότι το σύστημα φυλακών του Ισραήλ είναι «δίκτυο στρατοπέδων βασανιστηρίων» με «συχνές πράξεις σωματικής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, ταπείνωσης, λιμοκτονίας, στέρησης ύπνου και απαγόρευσης θρησκευτικών τελετών».

Η περίπτωση του Μαρουάν Μπαργκούτι

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, Παλαιστίνιος ηγέτης και από τους πιο αναγνωρίσιμους κρατούμενους, κρατείται ακόμα. Καταδικάστηκε από το Ισραήλ το 2004 σε πολλαπλά ισόβια.

Ο ίδιος δεν αναγνωρίζει την ισραηλινή δικαιοσύνη και υποστηρίζει τη μη βίαιη αντίσταση και τη λύση των δύο κρατών, ενώ έχει συγκριθεί με τον Νέλσον Μαντέλα.

Ο γιος του, Αράμπ, κατήγγειλε ότι ο πατέρας του ξυλοκοπήθηκε άγρια τον Σεπτέμβριο και πως του έσπασαν τρία πλευρά.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εθεάθη να του φωνάζει απειλητικά, ενώ φέρεται να του έδειξε και την ηλεκτρική καρέκλα λέγοντάς του ότι αυτό θα είναι το τέλος του.

Ο Μπεν Γκβιρ έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την κακοποίηση κρατουμένων και έχει δηλώσει: «Τα θερινά στρατόπεδα και η υπομονή για τους τρομοκράτες τελείωσαν.»