Μόνο συντρίμμια στη Γάζα - Οι Παλαιστίνιοι βιώνουν τη νέα Νάκμπα

Το 1948, περίπου 800.000 Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους ή σφαγιάστηκαν, ενώ εκατοντάδες χωριά ισοπεδώθηκαν από τους Ισραηλινούς, σε αυτό που σήμερα είναι πλέον γνωστό ως Νάκμπα («Καταστροφή»).

Σήμερα, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στον τόπο τους μετά την κατάπαυση του πυρός, αντικρίζουν μόνο συντρίμμια και ισοπεδωμένα κτίρια, εκεί που κάποτε ήταν τα σπίτια τους.

Όπως υπογραμμίζει ο Balakrishnan Rajagopal (ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση), οι Παλαιστίνιοι δεν βρίσκουν τίποτα άλλο παρά ερείπια σε περιοχές από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις. Τονίζει επίσης ότι βιώνουν «βαθύ τραύμα».

«Οι ψυχολογικές επιπτώσεις και το τραύμα είναι βαθιά, και αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή καθώς οι άνθρωποι επιστρέφουν στη βόρεια Γάζα», τονίζει στο Al Jazeera.

Ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι το 92% όλων των κατοικιών στον θύλακα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί από την έναρξη του πολέμου και ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να ζουν σε σκηνές και άλλα αυτοσχέδια καταφύγια.

Ο Rajagopal σημειώνει με νόημα πως «η καταστροφή σπιτιών και η εκδίωξη ανθρώπων από την περιοχή και η μετατροπή της περιοχής σε ακατοίκητη είναι ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους έχει διαπραχθεί η πράξη της γενοκτονίας», προσθέτοντας ότι η διαδικασία αποκατάστασης θα διαρκέσει γενιές.

«Είναι σαν μια άλλη Νάκμπα», κατέληξε, τονίζοντας: «Αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια, πρόκειται να είναι κάτι παρόμοιο».

⇒ Ο αντιστράτηγος Ααρών Χαλίβα, αρχηγός της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών κατά την 7η Οκτωβρίου, έκανε λόγο για την «αναγκαιότητα» μιας Νάκμπα «κάθε τρεις και λίγο», λέγοντας: «Το γεγονός πως υπάρχουν ήδη 50.000 νεκροί στη Γάζα είναι αναγκαίο και απαιτείται για τις επόμενες γενιές. Για καθετί που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, για κάθε πρόσωπο που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, πρέπει να πεθάνουν 50 Παλαιστίνιοι. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για παιδιά. Δεν το λέω για λόγους εκδίκησης. Το λέω ως μήνυμα προς τις επόμενες γενιές. Χρειάζονται μια Νάκμπα κάθε τρεις και λίγο, για να νιώθουν το κόστος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, σε τούτη την αναστατωμένη γειτονιά».