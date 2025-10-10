Επιστρέφουν στην ισοπεδωμένη Γάζα [εικόνες]

Θα προσπαθήσουν να ξαναφτιάξουν την ζωή τους και την καθημερινότητα τους - συνθήκη που απαιτεί πολλές θυσίες, οικονομική βοήθεια, ανθρωπιστικούς πόρους και εκεχειρία!

Η «εύθραυστη» εκεχειρία στη Γάζα τίθεται σε ισχύ και οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν ξανά πως θα καταφέρουν να ζήσουν στον τόπο τους ειρηνικά, δίχως την καθημερινή γενοκτονική απειλή του ισραηλινού κατοχικού στρατού.

Μετά το άκουσμα της είδησης και το ξέσπασμα χαράς στην πολύπαθη περιοχή, οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σταδιακά στην περιοχή τους, στην ισοπεδωμένη Γάζα και τα συντρίμμια των κατοικιών τους. Θα προσπαθήσουν να ξαναφτιάξουν την ζωή τους και την καθημερινότητα τους - συνθήκη που απαιτεί πολλές θυσίες, οικονομική βοήθεια, ανθρωπιστικούς πόρους και εκεχειρία!

AP Photo

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αρχίσει να αποσύρονται από περιοχές της Γάζας, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στην οποία κατέληξαν η Χαμάς και το Ισραήλ. Ωστόσο, οι απειλές του καθεστώτος Νετανιάχου δεν έχουν σταματήσει και όλοι παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί εάν το Ισραήλ τηρήσει τις δεσμεύσεις του και σεβαστεί την ειρήνη.

Καθώς οι εκτοπισμένες οικογένειες από τα νότια τμήματα του θύλακα μετακινήθηκαν προς τα βόρεια την Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια θανατηφόρα επίθεση με ελικόπτερα σε περιοχή ανατολικά της πόλης της Γάζας και πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στη νότια περιοχή του Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic.

AP Photo

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις εγκαταλελειμμένες κατοικίες. Μια τεράστια ουρά εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας κατευθύνθηκε βόρεια, μέσα από τη σκόνη και τα καταστροφικά ερείπια, προς την πόλη της Γάζας που εκκενώθηκε όταν ο ισραηλινός στρατός επιχειρούσε.

AP Photo

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών, μετά την οποία το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές σε ισραηλινές φυλακές και 1.700 άλλους που κρατούνται στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τον κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους Ισραηλινούς ομήρους.

Η Unicef ζήτησε σήμερα να ανοίξουν όλα τα περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να εισέλθει επισιτιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος δραματικής αύξησης των θανάτων παιδιών, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει πολύ. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουμε να δούμε ραγδαία άνοδο στους θανάτους παιδιών, όχι μόνο νεογνών αλλά και βρεφών, με δεδομένο ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει περισσότερο από ποτέ», τόνισε ο Ρικάρντο Πίρες εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά. Παράλληλα ο Πίρες σημείωσε ότι η Unicef κατάφερε να απομακρύνει δύο από τα 18 νεογνά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία επανενώθηκαν με τους γονείς τους που βρίσκονταν πιο νότια. Οι προσπάθειες της οργάνωσης να τα απομακρύνει χθες Πέμπτη ανεστάλησαν λόγω των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού. «Είχαμε 18 νεογνά σε θερμοκοιτίδες στην αρχή της εβδομάδας. Δύο μετακινήθηκαν χθες», εξήγησε ο Πίρες. «Ελπίζω αυτό να είναι μόνο η αρχή αυτού που θα ακολουθήσει αφού τεθεί πλήρως σε ισχύ η εκεχειρία», τόνισε. Η διανομή τροφίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα, τόνισε η Unicef, με 50.000 παιδιά να κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό και να έχουν ανάγκη άμεσης θεραπείας.

AP Photo

Ο ΟΗΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας, καθώς οι κάτοικοι κάποιων περιοχών είναι αντιμέτωποι με λιμό, επεσήμανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του οργανισμού χθες Πέμπτη.