Λωρίδα της Γάζας: Ο Νετανιάχου ήδη απειλεί ξανά με πόλεμο

Επιχείρηση να εμφανιστεί νικητής μετά τη συμφωνία • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιτίθεται στους πάντες πλην του Τραμπ μετά την επισημοποίηση της κατάπαυσης πυρός.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προχώρησε σε διάγγελμα και επιβεβαίωσε πως ο ίδιος αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που απειλούν την σταθερότητα και την πιθανότητα μόνιμης ειρήνη στην Γάζα, αλλά και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Λίγη ώρα αφότου τέθηκε κι επισήμως σε εφαρμογή η εκεχειρία, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εμφανιστεί ως νικητής μετά την συμφωνία για κατάπαυση πυρός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε επίθεση κατά αναλυτών και δημοσιογράφων που εκτιμούσαν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «πως δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν πίσω οι όμηροι χωρίς να υποκύψει στις βασικές απαιτήσεις της Χαμάς, να αποχωρήσει ο IDF πλήρως από τη Λωρίδα».

Και ξεκαθάρισε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Εάν αυτό γίνει εφικτό με τον εύκολο τρόπο, τέλεια, εάν όχι θα το πετύχουμε με τον σκληρό τρόπο».

Ο Νετανιάχου εστίασε ιδιαίτερα στο κομμάτι του αφοπλισμού της Χαμάς, δίνοντας τροφή στην τρομολαγνεία και δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στη Γάζα μέχρι να μην αποτελεί ένοπλο κίνδυνο το ισλαμιστικό κίνημα.

Ισχυρίστηκε ότι γνώριζε πως εάν ο IDF έμπαινε στο τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, την πόλη της Γάζας, η Χαμάς θα ήθελε να σώσει την κυριαρχία της, ενώ πρόσθεσε ότι επίσης, γνώριζε πως εάν ο «μεγάλος μας φίλος Ντόναλντ Τραμπ» έβαζε ακόμη μεγαλύτερη διπλωματική πίεση «η Χαμάς θα αναγκαζόταν να μας δώσει πίσω όλους τους ομήρους, ενώ ο IDF θα παρέμενε βαθιά μέσα στην Λωρίδα, διατηρώντας καίριες θέσεις».

«Πίστευα πως εάν βάζαμε μεγάλη στρατιωτική πίεση, σε συνδυασμό με σημαντική διπλωματική πίεση θα μπορούσαμε να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας. Και αυτό ακριβώς έγινε» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα στράφηκε και κατά των επικριτών του, ενώ θέλησε να εμφανίσει τον εαυτό του ως τον ήρωα που αντιμετώπισε τρομερή εσωτερική και εξωτερική πίεση για να τελειώσει τον πόλεμο όταν η Χαμάς και η Χεζμπολάχ «είχαν ακόμη μεγάλη δύναμη».

Και κατέληξε με την μόνιμη επίκληση στην ασφάλεια του Ισραήλ, δηλαδή, με τα δικά του λόγια «η επίτευξη των στόχων του πολέμου, η επιστροφή των ομήρων, η απομάκρυνση της βαλλιστικής και πυρηνικής απειλής από το Ιράν και η διάλυση του ιρανικού άξονα, του οποίου βασικό συστατικό είναι η Χαμάς».

Τι είπε για το θέμα των ομήρων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων στις επόμενες 72 ώρες, ενώ δεσμεύτηκε να επιστραφούν και όλοι οι νεκροί όμηροι προκειμένου να έχουν μια εβραϊκή κηδεία.

«Εργαζόμαστε για να τους εντοπίσουμε όλους άμεσα και θα το κάνουμε αυτό ως ιερό μας καθήκον και κοινή προτεραιότητα» δήλωσε, ενώ δεν παρέλειψε να εξάρει και τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

Κατέληξε, πάντως, προειδοποιώντας ότι «ο πόλεμος δεν τελείωσε και υπάρχουν μπροστά σημαντικές προκλήσεις. Την ίδια ώρα υπάρχουν και σημαντικές δυνατότητες. Έχουμε πετύχει μεγάλες νίκες που αλλάζουν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».