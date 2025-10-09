«Τελειώσαμε τον πόλεμο» – Πανηγυρίζει για τη Γάζα ο Τραμπ

Πάντως, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη συμφωνία, σχετικά με την οποία παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Σε ιδιαίτερα θετικές δηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας (με βάση το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ) προβαίνουν οι ΗΠΑ και οι χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Όπως ανακοίνωσε η αιγυπτιακή προεδρία, ο πρόεδρος της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και τον προσκάλεσε να παραστεί στην τελετή που θα φιλοξενηθεί στην Αίγυπτο για να εορταστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ αναμένεται να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της προεδρίας του Ισραήλ.

Ο αλ Σίσι υπογράμμισε τη σπουδαιότητα να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας και προέτρεψε τον Τραμπ να τη στηρίξει και να επιβλέψει την εφαρμογή της. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε επίσης στον Τραμπ ότι «του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».

Από την πλευρά του ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα πρέπει να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ευρύτερου σχεδίου για τη Γάζα. Εκτίμησε πως αυτό θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Επίσης, ο Τραμπ προανήγγειλε το «τέλος του πολέμου στη Γάζα» και ισχυρίστηκε ότι η Γάζα θα «ξαναχτιστεί». Όπως είπε, «τερματίσαμε τον πόλεμο και... σε πολύ μεγαλύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη, και νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζουμε μια αιώνια ειρήνη». Ισχυρίστηκε επίσης ότι η επίθεση στο Ιράν έπαιξε «σημαντικό» ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται παρά το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη συμφωνία, σχετικά με την οποία παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Επίσης φαίνεται πως μέχρι τελευταία στιγμή θα συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Δεν αποφυλακίζεται ο Μπαργούτι

Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποφυλακίσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι. «Μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν θα είναι μέρος αυτής της αποφυλάκισης», είπε στους δημοσιογράφους η Σος Μπεντροσιάν.

Νωρίτερα, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε έμμεσες συνομιλίες ότι οι 48 όμηροι που κρατούνται από μαχητές στη Γάζα θα απελευθερωθούν έναντι περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

⇒ Περισσότερα από 150 φορτηγά διέσχισαν σήμερα τα αιγυπτιακά σύνορα με κατεύθυνση τη Γάζα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου. «Εκατόν πενήντα τρία φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από δευτερεύοντα δρόμο του φυλακίου της Ράφα προς το σημείο διέλευσης Κέρεμ Αμπού Σάλεμ προκειμένου να παραδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε μία από τις πηγές. Ανάμεσά τους, 80 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια από τον ΟΗΕ, 17 από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 21 από το Κατάρ και 30 από την Αίγυπτο.

⇒ Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε σήμερα στη Ραμάλα με Ισραηλινούς ακτιβιστές, με τους οποίους συζήτησε το θέμα μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.