Ανταλλάχθηκαν λίστες με ονόματα ομήρων - Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

«Η Χαμάς έχει επιδείξει την απαραίτητη θετική διάθεση», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης που βρίσκεται στο Κάιρο • Οι «κόκκινες γραμμές» στον διπλωματικό «πυρετό» με το Ισραήλ.

Εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο Κάιρο, καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε σήμερα πως αντάλλαξε κατάλογο με τα ονόματα Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, που βρίσκεται στην Αίγυπτο, Ταχίρ Αλ-Νούνου εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η οργάνωση έχει επιδείξει την απαραίτητη θετική διάθεση.

Παράλληλα, η Χαμάς ζητά να συμπεριληφθούν στις ανταλλαγές και οι σοροί των Γιαχία και Μοχάμαντ Σινουάρ, ηγετικά στελέχη της οργάνωσης που σκότωσε το Ισραήλ.



Ο όρος αυτός, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, έχει τεθεί και στο παρελθόν από τη Χαμάς, ωστόσο το Ισραήλ, που έχει στον έλεγχό του και τις σορούς, τον έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους μηχανισμούς για την παύση της σύγκρουσης, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής, δήλωσε ο Ταχίρ Αλ-Νούνου.

Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της πρώτης φάσης από το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου δεν έχει συμφωνηθεί έως τώρα στις συνομιλίες που γίνονται στο Κάιρο, δήλωσε στο Reuters παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις

«Κόκκινη γραμμή» ωστόσο φαίνεται να παραμένει ο αφοπλισμός της παλαιστινιακής οργάνωσης, απαραίτητος όρος για το Ισραήλ και τον Ντόναλντ Τραμπ που επιθυμούν τη Λωρίδα της Γάζας αποστρατιωτικοποιημένη – μόνο από τη Χαμάς, καθώς ο όρος δεν θα ισχύει για τον γενοκτόνο IDF, που, σύμφωνα με το σχέδιο «ειρήνης» θα παραμείνει σε κάποια σημεία της Γάζας.

Σε συνέντευξή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ισραήλ, ο Ζεέβ Έλκιν, μέλος του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, επανέλαβε τους όρους της κυβέρνησης Νετανιάχου για τερματισμού του πολέμου.

Όπως ανέφερε, η ισραηλινή κυβέρνηση θα είναι αυτή που «θα ορίσει τους κανόνες για τον τερματισμό του πολέμου» και ότι η τελική εικόνα πρέπει να δείχνει τη Χαμάς αφοπλισμένη «χωρίς κανέναν έλεγχο στη Γάζα».

Μιλώντας στο Drop Site News, ο ανώτερος αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης, Μούσα Αμπού Μαρζούκ, κάλεσε το Ισραήλ να «μειώσει κατά πολύ τις προσδοκίες του σε αυτό το θέμα».

Ο Αμπού Μαρζούκ πρόσθεσε στο αμερικανικό πρακτορείο ότι η υπόσχεση για «εκεχειρία ή κατάπαυση του πυρός» θα πρέπει να είναι «πιο σημαντική από το να ψάχνουμε πόσα όπλα έχει η Χαμάς».

Οι όροι που θέτει η Χαμάς

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Φάουζι Μπαρχούμ, δήλωσε χτες, Τρίτη ότι η αντιπροσωπεία της επιδιώκει να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» για να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις «προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα».

Είπε ότι μια συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει το τέλος του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας – όροι που το Ισραήλ δεν έχει αποδεχτεί ποτέ.

Η Χαμάς επιθυμεί μια μόνιμη, συνολική κατάπαυση του πυρός, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την άμεση έναρξη μιας συνολικής διαδικασίας ανασυγκρότησης υπό την εποπτεία ενός παλαιστινιακού «εθνικού τεχνοκρατικού οργάνου», ανέφερε.

Υπογραμμίζοντας τα εμπόδια που υπάρχουν μπροστά στις συνομιλίες, μια ομπρέλα παλαιστινιακών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, εξέδωσε δήλωση με την οποία δεσμεύεται για «στάση αντίστασης με όλα τα μέσα» και δηλώνει ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να επικεντρωθούν αρχικά στις συνομιλίες για την παύση των εχθροπραξιών και στα πρακτικά ζητήματα της απελευθέρωσης των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ωστόσο, το Κατάρ, που αποτελεί έναν από τους μεσολαβητές, δήλωσε ότι πρέπει να διευθετηθούν πολλές λεπτομέρειες, υποδηλώνοντας ότι δεν είναι επικείμενη η επίτευξη συμφωνίας.