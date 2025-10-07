Το Ισραήλ ελπίζει σε τέλος του «πολέμου» στη Γάζα ενώ τη βομβαρδίζει

Χαμάς και Ισραήλ ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, με τον ΟΗΕ και άλλες χώρες να ζητούν άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας, ενώ η Γάζα δέχεται συνεχώς βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό.

Συνεχίζονται σε «θετικό κλίμα» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ στην Αίγυπτο, για την ολοκλήρωση του πολέμου αλλά και της γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων που συντελείται στην Γάζα.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ διεξάγονται τη στιγμή που το Ισραήλ βιώνει τη δεύτερη θλιβερή επέτειο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στα νότια της χώρας, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει ανελέητα περιοχές της Γάζας.

Η Χαμάς επιβεβαιώνει «θετικό κλίμα» στις έμμεσες συνομιλίες

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες, Δευτέρα, στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ήταν «θετικές» και πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο παλαιστινιακές πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη σημερινή συνέχεια αυτών των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, θέρετρο του Σινά.

Ελπίδα από Νετανιάχου για τέλος του «πολέμου»

Σε συνέντευξή του σε αμερικανικό podcast, ο Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα «θα τελειώσει σύντομα» με τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που οι διπλωματικές διαβουλεύσεις στην Αίγυπτο κορυφώνονται.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο ισραηλινός στρατός «συνέτριψε τη Χαμάς, παρόλο που δεν έχει ακόμη ηττηθεί», σημειώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Πρόσθεσε ότι αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα «θα τελειώσει στη Γάζα με την απελευθέρωση κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», τονίζοντας ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ιράν «εργάζεται τώρα για την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές έως 8.000 χιλιομέτρων». Σημείωσε δε ότι οι συνομιλίες του με τον Τραμπ ήταν «πολύ φιλικές», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα».

Το Κατάρ επιβεβαιώνει αλλαγές από το Ισραήλ στο σχέδιο Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, επιβεβαίωσε ότι η πρόταση που υπέβαλαν οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες στις ΗΠΑ τροποποιήθηκε από το Ισραήλ πριν παρουσιαστεί στον κόσμο από τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι υπήρχε μια πρόταση που τροποποιήθηκε από το Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος Μαχέντ αλ-Ανσάρι.

«Ορισμένες από τις παρατηρήσεις υιοθετήθηκαν, άλλες όχι. Καθώς το Κατάρ ασχολείται με περισσότερα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες, γνωρίζουμε ότι καμία πρόταση δεν είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα μέρη», πρόσθεσε.

Εμείς, ως διαμεσολαβητές, εκτιμούμε τη δέσμευση των ΗΠΑ σε αυτή την πρόταση, δηλαδή τον τερματισμό του πολέμου. Γι' αυτό και όλοι πιέζουμε για τον τερματισμό αυτού του γενοκτονικού πολέμου», όπως είπε.

Σύμφωνα με τον αλ-Ανσάρι, οι συνομιλίες στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα περιελάμβαναν «τέσσερις ώρες έντονων και λεπτομερών συζητήσεων με σκοπό τον εντοπισμό των εμποδίων και των δυσκολιών», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Πρόσθεσε ότι «πολλά ζητήματα απαιτούν συμφωνίες σχετικά με την παράδοση των αιχμαλώτων, την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων, την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας», μεταξύ άλλων. «Οι συναντήσεις συνεχίζονται. Όλα τα μέρη πιέζουν για την επίτευξη συμφωνίας».

Καταστροφικές διαστάσεις στον πόλεμο

Ενώ οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν σε θετικό κλίμα, η μανία του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες του WAFA, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τουλάχιστον 15 Παλαιστινίους κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης στην πόλη ελ-Μπιρέ και στο προσφυγικό στρατόπεδο Χαλαζόουν, που βρίσκεται βόρεια της Ραμάλα. Επίσης, οι IDF ενέτειναν τα στρατιωτικά μέτρα γύρω από τη Ραμάλα και το ελ-Μπιρέ δημιουργώντας σημεία ελέγχου και προκαλώντας μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα.



Παρόμοια σκηνικά αναφέρθηκαν και στο προσφυγικό στρατόπεδο Καλαντίγια, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκλείσει δρόμους και έχουν ρίξει δακρυγόνα.

Επιδρομές έχουν επίσης αναφερθεί στο Καφρ Νίμα, δυτικά της Ραμάλα, καθώς και σε γύρω χωριά, ενώ ισραηλινοί έποικοι ξερίζωσαν 150 ελαιόδεντρα που ανήκαν σε Παλαιστινίους στο χωριό Ουμ αλ-Χαΐρ στο Μασάφερ Γιατά, νότια της Χεβρώνας.

Στη πλευρά της Γάζας, το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της περιοχής, ανακοίνωσε έναν τρομακτικό επικαιροποιημένο απολογισμό από την διετή «σφαγή» που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το υπουργείο, τουλάχιστον 67.173 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 20.179 παιδιά, και 169.780 έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο.

Ο αριθμός των νεκρών γιατρών και νοσηλευτών έχει φτάσει τους 1.701, ενώ 362 έχουν συλληφθεί υπό την απειλή της αναγκαστικής εξαφάνισης, στερούμενοι των δικαιωμάτων τους. Η λιμοκτονία που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα, η οποία επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, προκάλεσε 460 θανάτους, μεταξύ των οποίων 154 παιδιά. Περισσότερα από 51.100 παιδιά κάτω των πέντε ετών υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό.

Το Ισραήλ έχει θέσει εκτός λειτουργίας 25 από τα 38 νοσοκομεία, ενώ έχει καταστρέψει 103 από τα 157 κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Ό,τι έχει απομείνει από νοσοκομεία και κέντρα υγείας υπολειτουργεί κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.

Περισσότερο από το ήμισυ των απαραίτητων φαρμάκων δεν είναι διαθέσιμα, ενώ το 66% του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού δεν υπάρχει και η πληρότητα των νοσοκομειακών κλινών αυξήθηκε στο 225% μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με 82% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Έκκληση από Γκουτιέρες για άμεσο τέλος της αιματοχυσίας στη Γάζα

Ανήμερα της δεύτερης επετείου της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση για άμεσο τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα, στο Ισραήλ και στην περιοχή και για την απελευθέρωση χωρίς καθυστέρηση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Το έχω πει ξανά και ξανά και το επαναλαμβάνω σήμερα με ακόμη πιο επείγοντα τρόπο: απελευθερώστε τους ομήρους, χωρίς όρους και αμέσως. Βάλτε τέλος στα δεινά όλων. Αυτή είναι ανθρωπιστική καταστροφή κλίμακας που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς. Βάλτε τέλος τώρα στις εχθροπραξίες στη Γάζα, στο Ισραήλ και στην περιοχή», αναφέρει το μήνυμα του Γκουτέρες στα αγγλικά, τα αραβικά και τα εβραϊκά.

«Ας σταματήσουμε να κάνουμε να πληρώνουν οι άμαχοι με τις ζωές και το μέλλον τους. Έπειτα από δύο τραυματικά χρόνια, πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα. Η πρόσφατη πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθεί τέλος σε αυτή την τραγική σύγκρουση», συνεχίζει στο μήνυμά του ο επικεφαλής του ΟΗΕ, μιλώντας για «άθλιες» συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα.

«Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία και να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», επέμεινε ακόμη ο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την «ακλόνητη» δέσμευση του ΟΗΕ υπέρ της ειρήνης.

Η Αυστραλία χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ

Από τη πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαιρέτισε την πρόταση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καλώντας σε νέες προσπάθειες για την επίτευξη λύσης με δύο κράτη.

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του πολέμου, ο Αλμπανέζε δήλωσε: «Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αξιοποιήσουμε».