Απειλές Τραμπ: «Αν η Χαμάς δεν παραδώσει εξουσία θα εξολοθρευτεί»

Εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε την Κυριακή ότι οι ισραηλινοί διαπραγματευτές θα αναχωρήσουν την ίδια μέρα για την Αίγυπτο για να συζητήσουν τη Δευτέρα, με τη Χαμάς για «την απελευθέρωση των ομήρων».

«Η ομάδα θα αναχωρήσει απόψε με πρόγραμμα να αρχίσει αύριο τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων αφιερωμένης στις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, διευκρίνιζοντας ότι πρόκειται για «τεχνικές διαπραγματεύσεις».

Η εκπρόσωπος δήλωσε ακόμα ότι δεν υφίσταται κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μόνο μια προσωρινή διακοπή ορισμένων βομβαρδισμών.

Ο στρατός μπορεί να συνεχίσει να δρα στη Γάζα για αμυντικούς λόγους, δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν.

«Αν δεν παραδώσει εξουσία θα εξολοθρευτεί»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι η Χαμάς θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πλήρη εξολόθρευση», αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

Όταν ερωτήθηκε εάν ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί με τον τερματισμό των βοβμαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει το ευρύτερο όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο, στο CNN, «Ναι σχετικά με τον Μπίμπι».

Στη συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ προσέθεσε ότι περιμένει να μάθει σύντομα αν η Χαμάς δεσμεύεται για ειρήνη.

Το Σάββατο προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καμιά καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του.

«Ο πόλεμος δεν τελείωσε»

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εξάλλου την Κυριακή πως ελπίζει ότι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς μπορεί να οριστικοποιηθεί νωρίς αυτή την εβδομάδα, ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα.

«Διεξάγονται όλες αυτές οι συνομιλίες, ακόμα και την ώρα που σας μιλάω, ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθεί πολύ γρήγορα, νωρίς αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Αυτό δεν μπορεί να πάρει εβδομάδες ούτε καν πολλές ημέρες. Θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε επίσης ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας θα πρέπει «να σταματήσουν» ώστε να επιτραπεί η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Μόλις συμφωνήσετε για τα ζητήματα επιμελητείας, πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί και όλος ο κόσμος θα αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατο να απελευθερωθούν όμηροι εν μέσω πληγμάτων, συνεπώς αυτά θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, υπογραμμίζοντας ότι συμφωνία για τα ζητήματα αυτά πρέπει να επιτευχθεί «πολύ γρήγορα».

Παράλληλα σε άλλη του συνέντευξη ανέφερε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν αμφότεροι σε τμήματα του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα επιμελητείας», δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Οι βολές θανάτου συνεχίζονται

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Οι έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο βασίζονται στο σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε εκεί τον απεσταλμένο του, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των συνομιλιών σχετικά με τους όρους της απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, πως στέλνει τους διαπραγματευτές του στην Αίγυπτο, λέγοντας πως ελπίζει ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους μέσα «στις προσεχείς ημέρες».

Τι λέει η Χαμάς

Στο μεταξύ, η Χαμάς υποστήριξε την Κυριακή, πριν από τις έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ των δύο εμπολέμων, ότι θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και για να πραγματοποιηθεί «άμεση» ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Σαρμ ελ-Σέιχ (ανατολική Αίγυπτος) και οι διαπραγματευτές της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης επρόκειτο να φθάσουν σήμερα στην Αίγυπτο προερχόμενοι από την Ντόχα. Η ημερομηνία της έναρξης των συνομιλιών δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

«Η Χαμάς θέλει πολύ να φθάσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να αρχίσει αμέσως η διαδικασία της ανταλλαγής των φυλακισμένων (όμηροι έναντι φυλακισμένων Παλαιστινίων)», δήλωσε αυτός ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Σύμφωνα με μια παλαιστινιακή πηγή που γνωρίζει το θέμα, οι διαπραγματεύσεις έχουν στόχο «να προετοιμασθούν οι συνθήκες επί του πεδίου για τη μεταφορά (των ομήρων), ως προοίμιο της διαδικασίας ανταλλαγής».

Η Χαμάς υπογράμμισε στους μεσολαβητές «την ανάγκη να αναστείλει το Ισραήλ κάθε στρατιωτική επιχείρηση στο σύνολο της λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες αναγνώρισης και τις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας», δήλωσε η πηγή αυτή. Παράλληλα «η Χαμάς και οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».