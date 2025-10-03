Times of Israel: «Ναι» από Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ αν υπάρξουν αλλαγές

Μπορεί και σήμερα να υπάρχει απάντηση από την πλευρά της παλαιστινιακής οργάνωσης • Θα υποβάλλει τροποποιήσεις, κυρίως για τους τελευταίους όρους Νετανιάχου που ζητά τον αφοπλισμό της και την παραμονή του IDF σε μεγάλο μέρος της Γάζας.

Μπορεί ακόμη μια πράξη τρομοκρατίας από το Ισραήλ να μονοπώλησε την επικαιρότητα, μετά τις εξελίξεις με την πλήρη κατάληψη του Global Sumud Flotilla, ωστόσο η διεθνής κοινότητα αναμένει με αγωνία την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με το Times of Israel, η παλαιστινιακή οργάνωση θα απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά τροποποιήσεων, δήλωσε πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσα σε λίγες ώρες.

Η πηγή ανέφερε στο ισραηλινό ενημερωτικό μέσο ότι Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία είχαν εποικοδομητικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα για το σχέδιο, το οποίο ο Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόταση, η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του, ενώ αραβικές χώρες εξήραν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αλλαγές που ζητά η Χαμάς στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή, σχετικά με τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης και την παραμονή του IDF σε μεγάλο μέρος της Γάζας.

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, μίλησε στο Al Jazeera, λέγοντας πως η οργάνωσή του συζητά το σχέδιο του Τραμπ και πως σύντομα θα ανακοινώσει τη θέση της.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ δήλωσε ότι η Χαμάς, ως εκπρόσωπος της αντίστασης, έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις της «με τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα» του παλαιστινιακού λαού.

Σύμφωνα με την προθεσμία που έδωσε ο Τραμπ, η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει σήμερα στο σχέδιο που ανακοινώθηκε για τον τερματισμό του πολέμου, την απελευθέρωση των αιχμαλώτων και τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Άλλες δηλώσεις αξιωματούχου της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο έκαναν λόγο για «ανάγκη χρόνου για να εξεταστεί το σχέδιο».

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ…και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς προθεσμία τριών έως τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσει με ένα σχέδιο το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι ευνοεί σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ και κρατά αιχμάλωτο τον παλαιστινιακό λαό.

Σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, η Χαμάς είχε επιμείνει στην πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα και είχε δηλώσει ότι επιδιώκει μόνιμη εκεχειρία, με εγγυήσεις ότι οι εκτοπισμένες οικογένειες θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις.