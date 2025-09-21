Απορρίπτει και απειλεί: Δεν θα γίνει παλαιστινιακό κράτος, περιμένετε

Στον δρόμο των κεκαλυμμένων απειλών ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος απορρίπτει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους που ανακοίνωσαν σήμερα Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, ενώ σε αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να προβούν και άλλα κράτη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, κάνοντας ένα... διάλειμμα από την παρακολούθησε των γενοκτονικών επιχειρήσεων του IDF, εμφανίστηκε με ξεκάθαρη ακροδεξιά γραμμή, εξαπολύοντας επίθεση προς τους ηγέτες που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος και λέγοντας «δίνετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».
Σε άλλο σημείο της δήλωσής του αναφέρει ότι «δεν θα συμβεί, παλαιστινιακό κράτος δεν θα υπάρξει δυτικά του Ιορδάνη», ενώ χάιδεψε τα αυτιά των σιωνιστών περαιτέρω σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της δικής του ηγεσίας το Ισραήλ «έχει διπλασιάσει τους εβραϊκούς εποικισμούς στην Ιουδαία και την Σαμάρεια (σσ τη Δυτική Όχθη) και θα συνεχίσει σε αυτή την πορεία».
Το μήνυμά του, μάλιστα, καταλήγει πως «η απάντηση στην πρόσφατη προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα τρομοκρατικό κράτος στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να περιμένετε».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας