Απορρίπτει και απειλεί: Δεν θα γίνει παλαιστινιακό κράτος, περιμένετε

Με σιωνιστικό αφήγημα ο Νετανιάχου απορρίπτει τις ανακοινώσεις Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας • Προαναγγέλλει αύξηση των εποικισμών και απάντηση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στον δρόμο των κεκαλυμμένων απειλών ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος απορρίπτει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους που ανακοίνωσαν σήμερα Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, ενώ σε αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να προβούν και άλλα κράτη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, κάνοντας ένα... διάλειμμα από την παρακολούθησε των γενοκτονικών επιχειρήσεων του IDF, εμφανίστηκε με ξεκάθαρη ακροδεξιά γραμμή, εξαπολύοντας επίθεση προς τους ηγέτες που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος και λέγοντας «δίνετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Σε άλλο σημείο της δήλωσής του αναφέρει ότι «δεν θα συμβεί, παλαιστινιακό κράτος δεν θα υπάρξει δυτικά του Ιορδάνη», ενώ χάιδεψε τα αυτιά των σιωνιστών περαιτέρω σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της δικής του ηγεσίας το Ισραήλ «έχει διπλασιάσει τους εβραϊκούς εποικισμούς στην Ιουδαία και την Σαμάρεια (σσ τη Δυτική Όχθη) και θα συνεχίσει σε αυτή την πορεία».

Το μήνυμά του, μάλιστα, καταλήγει πως «η απάντηση στην πρόσφατη προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα τρομοκρατικό κράτος στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να περιμένετε».