Απειλούν με «άνευ προηγουμένου βία» και διατάζουν τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη Γάζα

Χωρίς κανένα δισταγμό, ο ισραηλινός στρατός (IDF) προχωρά ακάθεκτος –και δίχως έλεος– την επιχείρηση κατάληψης και ισοπέδωσης της πόλης της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία των Παλαιστινίων εν μέσω «χλιαρών» αντιδράσεων από τη διεθνή κοινότητα.

Τη στιγμή που οι άμαχοι βιώνουν σκηνές βγαλμένες από την κόλαση, o IDF στέλνει και προειδοποιητικά μηνύματα, απειλώντας με «άνευ προηγουμένου βία» στη Γάζα. Μάλιστα, έδωσε εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και την πόλη τους, και να φύγουν προς τα νότια.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός κλείνει μια προσωρινή διαδρομή εκκένωσης, η οποία είχε ανοίξει μόλις 48 ώρες νωρίτερα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος του IDF Avichay Adraee, απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης, έγραψε: «Από αυτή τη στιγμή, ο δρόμος Salah al-Din είναι κλειστός για μετακίνηση προς τα νότια. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν με άνευ προηγουμένου βία εναντίον της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Όπως πρόσθεσε, η μόνη δυνατή διαδρομή προς τα νότια ήταν μέσω της οδού Al-Rashid. Κάλεσε τους αμάχους να «αδράξουν αυτή την ευκαιρία και να ενωθούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης που έχουν μετακινηθεί νότια στην ανθρωπιστική περιοχή».

Ερείπια και εκτοπισμός

Σε κάθε περίπτωση, τμήματα της πόλης της Γάζας που κάποτε έσφυζαν από ζωή (όπως ένα πολυσύχναστο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο), έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια. Μέχρι πριν από εβδομάδες, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν στην πόλη, πολλοί από τους οποίους είχαν ήδη εκτοπιστεί πολλές φορές, έπειτα από σχετικές εντολές του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την πόλη, με δεκάδες χιλιάδες ακόμη να αναγκάζονται πλέον καθημερινά να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τα καταφύγια, λόγω των συνεχών επιθέσεων.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά πως «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η εκτίμηση του IDF θεωρείται υπερβολική από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας.

⇒ Περισσότεροι από 140 ηγέτες χωρών θα φτάσουν στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, για την ετήσια σύνοδο κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία αναμένεται να κυριαρχήσει το θέμα της Μέσης Ανατολής και της Παλαιστίνης. Απών θα είναι ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, καθώς η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να χορηγήσει βίζες για να παραστεί ο ίδιος και οι αξιωματούχοι του.

⇒ Χθες, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ άσκησαν ξανά βέτο σε άλλο ένα σχέδιο ψηφίσματος που αξίωνε την άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απαιτούσε επίσης από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.