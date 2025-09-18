Άλλο ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Για ακόμα μια φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν τον σύμμαχό τους, Ισραήλ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος που αξίωνε την άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απαιτούσε επίσης από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο κείμενο που συνέταξαν τα δέκα μη μόνιμα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμιζόταν η απαίτηση για άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, αυτή ήταν η έκτη φορά που οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

► Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασε τη διαφωνία του για την πρόθεση της Βρετανίας να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.