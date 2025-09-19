Φρίκη σε live μετάδοση, Παλαιστίνιοι τρέχουν να σωθούν υπό τον ήχο των τάνκς

Σκηνές βγαλμένες από την κόλαση ζουν οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας, καθώς εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μετά την χερσαία επίθεση του Ισραήλ • Άμαχοι προσπαθούν να γλιτώσουν από τα πυρά ενώ καταρρέουν οι ζώνες ασφαλείας.

Γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση συντελείται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, με τις ισραηλινές θηριωδίες να ενισχύονται στην πόλη. Οι Παλαιστίνιοι ζουν από το πρωί έως το βράδυ μια συνεχόμενη φρίκη, τρέχουν για να σωθούν από τις πολιορκημένες τους γειτονιές ενώ γύρω τους αντηχεί ο ήχος των αρμάτων μάχης και των τεθωρακισμένων οχημάτων του ισραηλινού στρατού.

Παράλληλα, στην περιοχή πια δεν υπάρχει καμία ασφαλής ζώνη. Όσοι εκτοπίζονται ανησυχούν ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ ξανά, κι όσοι παραμένουν στη γη τους φοβούνται για τη ζωή τους.

Σκηνές αποκάλυψης

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Χάνι Μαχμούντ περιγράφει τη φρίκη που βίωσαν οι Παλαιστίνιοι καθώς εγκατέλειπαν την πόλη της Γάζας χθες το βράδυ.

«Οι επιθέσεις σε υπερπλήρεις γειτονιές προκαλούν πανικό και φόβο και αναγκάζουν τους ανθρώπους κυριολεκτικά να τρέχουν για να σωθούν. Βλέπουμε κύματα ανθρώπων να κάνουν ακριβώς αυτό», είπε ο Μαχμούντ, μεταδίδοντας από τη Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν στο Al Jazeera ότι δέχονται αδιάκοπες επιθέσεις, μεταξύ άλλων «αεροπορικές επιδρομές από drones και μαχητικά αεροσκάφη», καθώς και εκρήξεις από τηλεχειριζόμενα «ρομπότ» – μη επανδρωμένα οχήματα φορτωμένα με εκρηκτικά που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός στρατός για να καταστρέφει συνοικίες καθώς προελαύνει προς το εσωτερικό.

Παλαιστίνιοι που μίλησαν για τον τρόμο που βίωσαν φεύγοντας από την πόλη της Γάζας τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έκαναν λόγο πολλές επιθέσεις που σημειώθηκαν πολύ κοντά τους – για θραύσματα και συντρίμμια που έπεφταν πάνω τους ενώ βρίσκονταν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή στα εναπομείναντα τμήματα των σπιτιών τους.

Περιέγραψαν πώς εγκατέλειψαν τα υπάρχοντά τους καθώς έτρεχαν για να σωθούν από τις πολιορκημένες τους γειτονιές, με τον ήχο των αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων να αντηχεί γύρω τους.

Τους «σαλαμοποιούν», δεν υπάρχει ζώνη ασφαλείας

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Νατάβ Σοσάνι, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι πεζικό, άρματα μάχης και πυροβολικό προελαύνουν προς το εσωτερικό της πόλης, με την υποστήριξη της αεροπορίας, με στόχο να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ο στρατός πιέζει προς το κέντρο της πόλης της Γάζας από δύο κατευθύνσεις, κάνοντας «σάντουιτς» τους κατοίκους, αναγκάζοντάς τους να κατευθυνθούν προς την ακτή, σε μια προσπάθεια να τους διώξει εντελώς από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα.

Οι οικογένειες που εγκαταλείπουν την περιοχή αντιμετωπίζουν την οδυνηρή προοπτική ενός νέου εκτοπισμού σε μια περιοχή που στερείται «ασφαλών ζωνών» - αυτή τη φορά με την πιθανότητα να μην επιστρέψουν ποτέ.

Παρόλα αυτά, πολλοί έχουν παραμείνει στις θέσεις τους. Η Παλαιστινιακή Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι περίπου 740.000 άνθρωποι - περίπου το 35% του πληθυσμού της Γάζας, που ανέρχεται σε 2,1 εκατομμύρια - παραμένουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Ο αραβόφωνος στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, Αβιχάι Αντράι, ανακοίνωσε ότι οι Παλαιστίνιοι που εγκαταλείπουν την πολιορκημένη πόλη της Γάζας μπορούν να πάνε προς την οδό Σαλάχ αλ-Ντιν για να ταξιδέψουν νότια για αρκετές ώρες σήμερα.

Σε μια ανάρτηση στο X, κοινοποίησε χάρτη που σηματοδοτεί τις περιοχές που έχουν οριστεί για τον αναγκαστικό εκτοπισμό, λέγοντας ότι η «προσωρινή διαδρομή διέλευσης» θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι κάποιες ώρες.

Εν τω μεταξύ, η κυκλοφορία έχει σχεδόν σταματήσει στον παράλληλο δρόμο αλ-Ρασίντ, καθώς περισσότεροι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τα σύνορα προς τα νότια, προσπαθώντας να αποφύγουν την θανατηφόρα ισραηλινή στρατιωτική επίθεση.

Τα οχήματα στο αλ-Ρασίντ είναι ακινητοποιημένα λόγω τεράστιας κυκλοφοριακής συμφόρησης, μεταδίδει το Al Jazeera.